Yoksa atalarımız yamyam mıydı?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 03:00

Yamyamlık günümüzde hemen hemen tüm kültürlerde tabudur. Ancak 1845’teki ölümcül Franklin seferi gibi çok çaresiz durumlarda insan etinin yendiği istisnalar da var. Fakat son bir araştırma Neandertal ve Homo antecessor gibi bazı ilk insanlarda yamyamlığın daha sık yaşanmış olabileceğini ortaya koydu.

KEMİKTE DİŞ İZLERİ!

Araştırmacılara göre hayvanları yakalamanın çok zor olduğu durumlarda insan eti yeniyordu. Kısa bir süre önce paleontologlar bir rastlantı sonucunda insan eti tüketimiyle ilgili en eski kanıtları buldular. Washington Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nden Briana Pobiner ve ekibi aslında ilk insanların ne derece yırtıcı hayvanlara kurban gittiğini öğrenmek istiyordu. Bu yüzden Turkana Gölü’nde bulunan ve günümüzde Kenya Ulusal Müzesi’nde saklanan 1.8 ila 1.5 milyon yıllık hominin fosillerindeki ısırık izlerini incelediler. Yaklaşık 1.45 milyon yıllık bir kaval kemiği parçasında bu şekilde araştırmacılar sürpriz bir izle karşılaştılar: Olası iki diş izinin dışında kemiğin üzerinde belirgin kesik izleri de dikkat çekiyordu. Bilim insanları Koobi Fora’da bulunan kaval kemiğinin ilk atalarımızın insan eti yediğini gösteren en eski kanıtlar olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, bunun gerçekten yamyamlık için bir insanın öldürüldüğü mü yoksa sadece yeni ölmüş birinin yendiği mi kesin olarak söylenemiyor.

Early Pleistocene cut marked hominin fossil from Koobi Fora, Kenya. Scientific Reports, 26.06.2023.