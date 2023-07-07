Yoksul mahallelerde yaşayanlar daha hızlı yaşlanıyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, düşük gelirli mahallelerde yaşayan siyahilerin, beyazlara göre daha çabuk yaşlandığı tespit edildi.

AA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 08:00
Yoksul mahallelerde yaşayanlar daha hızlı yaşlanıyor
Abone Ol google-news

Stat News'ün haberine göre, Pensilvanya Üniversitesinde yapılan araştırmada, biyolojik yaşlanma ölçülerek yaşlanmayla düşük sosyoekonomik statü arasındaki bağ incelendi.

Araştırmada, siyahilerin yaşlanma hızının, gelir ve eğitim seviyesi fark etmeksizin çevresel faktörlerden etkilenebildiği gözlendi.

"Yıpranma" olarak tanımlanan bu etki, toplumlardaki ırkçılık ve yoksulluk gibi stres faktörleri nedeniyle yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Söz konusu etki bireylerde hipertansiyon, akıl hastalığı ve hamilelikte bebek ve anne ölüm oranını artırabiliyor.

Araştırma, 50 yaş üstü 2 bin 960 Amerikan vatandaşı üzerinde yapılırken araştırmanın verileri "Health and Retirement Study"den alındı.

Araştırmanın yazarlarından Corey McMillan, yapılan çalışmanın çevresel baskının yaşlanma üzerindeki etkisinin göz ardı edilemez olduğunu ve siyahilerin "çevresel ırkçılığa" daha çok maruz kaldığını gösterdiğini kaydetti.

Araştırmanın diğer yazarı Isabel Yannatos, dezavantajlı hayat sürmenin ve ayrımcılığa maruz kalmanın, stres faktörünü artırabileceğine işaret etti.

Araştırma, PLOS ONE dergisinde yayımlandı.


İlgili Haberler

Araştırmacılara göre fillerin de insanlar gibi farklı yeme alışkanlıkları var

Araştırmacılara göre fillerin de insanlar gibi farklı yeme alışkanlıkları var
Araştırma: Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

Araştırma: Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir
Araştırma: Sineklerin neden mavi rengi sevdiği ortaya çıktı

Araştırma: Sineklerin neden mavi rengi sevdiği ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler