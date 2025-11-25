Cumhuriyet Gazetesi Logo
YouTube, ana sayfa akışını kişiselleştirmeye odaklanıyor

25.11.2025 20:00:00
YouTube son derece karmaşık olan ana sayfa akışına kullanıcıların özel düzenlemeler yapmasına olanak tanıyacak yapay zeka özelliğini test ediyor.

YouTube'da yapay zeka destekli yeni bir araç test ediliyor. Bu sayede kullanıcılar istedikleri gibi ana sayfalarını düzenleyebilecekler. YouTube'da önce kullanıcıların geçmişteki izleme alışkanlıklarına göre özelleştirilen ana sayfaya odaklanılmıştı.

Şimdi ise yeni düzenleme YouTube'a önerilerinizde nelerin daha fazla veya daha az olmasını istediğinizi doğrudan söylemenizi sağlayan bir yapay zeka sohbet robotunu içeriyor.

YouTube'un bu özelliği test aşamasında olsa da kullanıma sunulduğunda Ana Sayfa sekmesinin hemen yanında bir çip simgesi yer alacak. Burada özel akışı görebileceksiniz. Sekmeye dokunarak komutlar verebilecek ve platformun önerdiği video türlerini kendi izleme alışkanlıklarınıza göre ayarlayabileceksiniz. 

Özellik şu anda sınırlı kişiyle test ediliyor. Eğer testler olumlu sonuçlanırsa kullanıcıların karşısına çıkartılması bekleniyor.

