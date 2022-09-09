YouTube eğitim içerikleri için reklamsız videolar sunacak

09 Eylül 2022 Cuma, 08:55

YouTube milyonlarca kişiye hitap eden en popüler platformlardan biri. İzlenilen içeriğe göre değişmekle beraber platformdaki her videoda sayısız reklam var ve bu gelirler içerik üreticilerine gelir olarak geri dönüyor. Öte yandan platformun premium versiyonunda da reklam yine bulunmuyor.

Yeni yapılan bir duyuruya göreyse YouTube, eğitim içeriklerinin ücretsiz olması adına yeni adımlar atıyor. Şirket, eğitim içeriği için platfromu tercih eden içerik üreticiler ve kurumlar için yolda olan özellik reklamları, harici bağlantıları ve önerileri kaldıran bir video oynatıcı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Gelecek yıldan itibaren ücretli ve ücretsiz kurslar da gelecek

Bu adımın asıl amacı ise kullanıcıların eğitici bir video izlerken dikkatinin dağılmasını önlemek. Reklamsız bir video oynatıcı, Google Classroom, EDpuzzle, Purdue Global ve Purdue University gibi eğitim şirketlerine karşı açık olacak.

Gelecek yıldan itibaren de içerik üreticiler video oynatma listeleriyle ücretli ya da ücretsiz kurslar oluşturabilecekler.