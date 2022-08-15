YouTube'dan yeni abonelik hizmeti: Disney Plus ve Netflix gibi platformları bir araya getiriyor
YouTube, Netflix ve Disney Plus gibi platformların aboneliklerini satacak. Artık diğer platformların abonelikleri YouTube'un video izleme akışında satışa sunulacak.
Popüler video izleme platformu YouTube'un uzun zamandır video akışlarında abonelik satmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi.
SONBAHARDA KULLANIMA SUNULABİLİR
Donanım Haber’in Wall Street Journal’dan aktardığı habere göre; YouTube, video akışlarında bir çevrimiçi mağaza açmayı planlıyor.
Habere göre YouTube, Kanal Mağazası özelliği üzerinde en az 18 aydır çalışıyor ve sonbaharda kullanıma sunulabilir. Bu özellik sayesinde YouTube, video akışlarında abonelik satarak daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.
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