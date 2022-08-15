YouTube'dan yeni abonelik hizmeti: Disney Plus ve Netflix gibi platformları bir araya getiriyor

YouTube, Netflix ve Disney Plus gibi platformların aboneliklerini satacak. Artık diğer platformların abonelikleri YouTube'un video izleme akışında satışa sunulacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:26
YouTube'dan yeni abonelik hizmeti: Disney Plus ve Netflix gibi platformları bir araya getiriyor
Abone Ol google-news

Popüler video izleme platformu YouTube'un uzun zamandır video akışlarında abonelik satmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

SONBAHARDA KULLANIMA SUNULABİLİR

Donanım Haber’in Wall Street Journal’dan aktardığı habere göre; YouTube, video akışlarında bir çevrimiçi mağaza açmayı planlıyor.

Habere göre YouTube, Kanal Mağazası özelliği üzerinde en az 18 aydır çalışıyor ve sonbaharda kullanıma sunulabilir. Bu özellik sayesinde YouTube, video akışlarında abonelik satarak daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.


youtube Disney Plus Türkiye disney Netflix

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler