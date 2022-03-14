YouTube Vanced kullanıcılarını üzen gelişme!

14 Mart 2022 Pazartesi, 11:28

YouTube Vanced geliştiricileri, Google’ın yasal yollara başvuracağını açıklaması üzerine uygulamanın yakında kapatılacağını açıkladı. Popüler uygulamalar arasında yer alan YouTube Vanced, önümüzdeki günlerde hizmetlerini durduracak.

VİDEO İNDİRME VE REKLAMSIZ VİDEO İZLEME İMKANI

Shiftdelete'nin haberine göre, binlerce kişi tarafından kullanılan YouTube Vanced, video indirme ve reklamsız video izleme imkanı sunuyor. YouTube’un Android kullanıcılarına sunmadığı bazı özellikleri de barındıran Vanced, en popüler üçüncü taraf YouTube uygulaması olarak biliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Vanced geliştiricileri, “Yasal nedenlerden dolayı uygulamanın geliştirmesini durdurma kararı aldık. Önümüzdeki günlerde sitedeki indirme linkleri kaldırılacaktır. Bunun duymak istediğiniz bir şey olmadığını biliyoruz ama yapmamız gerekiyordu. Yıllarca bizi desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

The Verge, Vanced ekibinden bir yöneticiye ulaştı. Şirketin YouTube ile ilgili tüm içeriğin kaldırılması için baskı uyguladığını belirten yönetici, buna mecbur kaldıklarının altını çizdi. Aynı ekip tarafından yeniden YouTube uygulaması geliştirilip geliştirilmeyeceği henüz bilinmiyor.