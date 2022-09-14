YouTube'tan kullanıcıları çıldırtan karar: Arka arkaya 5 reklam geliyor
YouTube Premium abonesi olmayanlar için platform içi serüven her geçen gün zorlaşıyor. Son olarak şirket, reklam politikasına yeni bir düzenleme getirdi. İşte ayrıntılar...
Dünyanın en büyük içerik platformlarından birisi olan YouTube, son yıllarda içerik üreticileri için büyük bir gelir haline geldi ve kazancını da katlayarak büyüttü.
Ancak şirket, son dönemde kullanıcılarını ücretli abonelik hizmetine yönlendirmek için bazı tatsız yollara başvuruyor.
PREMIUM ABONESİ OLMAYANLAR, VİDEO BAŞINDA 5 REKLAM İZLEYECEK
Birçok içerik platformu gibi YouTube da ücretli abonelik sistemine yönelik yatırımlarını artırıyor. Ücretsiz katmanda da hizmet veren platform, uyguladığı caydırıcı politikalarla kullanıcılarına adeta YouTube Premium abonesi olun mesajı veriyor.
YouTube, Premium olmayan aboneliklerinde ilk olarak 5 saniyeyi geçmeyen 1 reklam kullanıyordu. Ancak gelinen son durumda platform, 10 saniyeleri geçen 2 reklam koyabiliyor. Gelen haberlere göre şirket, artık işin boyutunu daha da artırıyor.
TEST ÇALIŞMALARI BAŞLADI
ShiftDelete'in haberine göre platform, ücretsiz abonelik hizmeti alan kullanıcılarına arka arkaya 5 reklam göstermek için gerekli test çalışmalarına başladı.
YouTube’un bu politikası, beklenildiği üzere ücretsiz kullanıcılarından büyük tepki topladı.
Arka arkaya atlanamayan 5 reklam yayınlanmasına tepkiler çoğalırken Team YouTube Twitter üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yayınladı ve değişen bir şeyin olmadığını ima etti.
UZUNLUĞU NE KADAR OLACAK?
Team YouTube hesabının açıklamasına göre normal düzende YouTube reklamları 5 ile 30 saniyeler arası değişkenlik gösteriyor. Arka arkaya 5 reklam politikasında da her bir reklamın uzunluğu 6 saniye olacak.
Böylelikle kullanıcının reklam bölümünde harcadığı süre aynı kalacak. Elbette bu açıklama ücretsiz kullanıcıları tatmin etmedi. Şimdilik bazı kullanıcılar üzerinde test edilen özelliğin kısa süre içinde tüm sürümlerde olması bekleniyor.
Video Haberler
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- AKP'li Göksu'ya böyle yanıt verdi