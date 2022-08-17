YouTube'daki Erdoğan çizimine soruşturma
Youtube’da 1 milyondan fazla abonesi bulunan Yusuf Kayaalp, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürlerini çizdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Animasyonlarla Youtube videoları hazırlayan Yusuf Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın animasyonunu çizdiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.
İfade kağıdını Twitter hesabından paylaşan Kayaalp, "Az önce yine cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldım. Gerekçesi ise animasyon çizimini yapmamız. Ulan bu adam dini değer mi çizmesi suç olsun" ifadelerini kullandı.
Az önce yine cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldım. Gerekçesi ise animasyon çizimini yapmamız. Ulan bu adam dini değer mi çizmesi suç olsun?!— Yusuf Kayaalp (@YKayaalp07) August 16, 2022
Öte yandan ifadeye çağırılmaya neden olan animasyon ise polisin inceleme raporında yer aldı.
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