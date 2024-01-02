Yurt dışından iPhone getirmenin cazibesi azalıyor mu?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:59

Güncelleme: 02.01.2024 - 18:03

Akıllı telefon satın almanın oldukça zorlaştığı zamanlardan beri pek çok kişi yurt dışından beğendiği modelleri getirmeyi tercih ediyordu. Ancak IMEI fiyatları arttıkça bu zorlaşmaya başladı. Kısa bir süre önce açıklandığı kadarıyla 1 Ocak 2024 tarihinde IMEI kayıt ücreti 31 bin TL'ye kadar çıktı.

Peki bu şartlar altında bir iPhone'u yurt dışıdan almak mantıklı mı? Kısa cevap halen evet ancak, aradaki fark iyice kapandı özellikle iPhone 15 ve iPhone 15 Pro gibi modellerde. Yani iPhone'dan inanılmaz bir avantaj elde edilmiyor. Ancak iPhone 15 Pro Max satın alınırsa aradaki fark anlamlı hale geliyor.

YURT DIŞINDAN iPHONE SATIN ALMAK HALEN AVANTAJLI MI?

Burada ABD fiyatıyla küçük bir hesap yapmak gerekiyor. Şöyle ki iPhone 15 Pro Max satın almak istiyorsunuz. ABD'de bu iPhone'un 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 1.199 dolar civarında satılıyor. Güncel dolar kuru ile bu Türk Lirasına 35 bin 647 olarak çevriliyor. Bunun üzerine 31 bin TL IMEI kayıt ücreti eklendiği zaman telefonun fiyatı 66 bin 647 TL'ye çıkıyor.

Türkiye'de 2 Ocak 2024 itibariyle iPhone 15 Pro Max 82 bin 999 TL'den başlıyor. Yani 1 TB depolama alanı isterseniz bu fiyat 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone'dan çok fazla vergi alınıyor ve yurt dışından getirilen telefonlara 30 bin TL'nin üzerinde ekstra IMEI ödemesi yapılsa bile avantajlı oluyor.

Bu senaryoda yurt dışına çıktığınızda eğer telefon almak aklınızda varsa şu şartlarda almak halen mantıklı ancak yine de belirttiğimiz gibi üst seviye depolama alanı sunan 'pro max' modellerde.