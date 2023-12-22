iPhone'larda olan özellik Android'e geliyor

Ortaya çıktığı kadarıyla Android cihazlara iPhone'larda yer alan pil sağlığı yüzdesine benzer bir batarya durumunu aktaran özellik geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:07
iPhone'larda olan özellik Android'e geliyor
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iPhone'larda bulunan ve pilin durumunu gösteren pil sağlığı yüzdesi göstergesi Android tarafa taşınıyor. Google'ın Android 14 ile getirmeyi planladığı bu özellik sayesinde kullanıcılar telefonlarının pil sağlığını kolayca öğrenebilecek. 

Google'ın Android 14 betasında fark edilen pil sağlığı kısmı, batarya durumunu gösterecek bir özelliğe işaret ediyor. 

Paylaşılan ekran görüntülerinde özelliğin, pil seçeğinin içinde yer alan pil sağlığı kısmında konumlandırılması bekleniyor. Bunun yerleşik hale gelmesi pratik olacak ancak Android tarafta bunu bazı uygulamalarla öğrenmek mümkün. 

Google'ın bu özelliği hangi güncelleme ile Android kullanıcılara sunucağı ise belli değil. 


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