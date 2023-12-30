Bir erkeği kusursuz yapan şeylerden biri iPhone'a sahip olması mı?

Yayınlanma: 30.12.2023 - 00:05

Güncelleme: 30.12.2023 - 00:05

Piper Sandler’in gençlerin zevkleri ve trendleri üzerine altı ayda bir yaptığı araştırma, bir kez daha şaşırtıcı olmayan bir şekilde Apple’ın iPhone’unun bu demografik grup arasında liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor.

BİR ERKEĞİN ANDROID TELEFONU VARSA DAHA AZ ÇEKİCİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Chip'in aktardığı ankete göre gençlerin yüzde 87’si yalnızca bir iPhone’a sahip olduklarını yanıtlamakla kalmadı, yüzde 88’i bir sonraki mobil cihazlarının da bir iPhone olmasını beklediklerini ekledi. Yıllık ortalama geliri 71 bin dolar olan hanelerde yaşayan yaklaşık 9 bin 200 gencin katıldığı anket, iPhone’un Z kuşağı arasındaki liderliğini uzun bir süre koruyacağını gösteriyor.

Bir TikTok yayıncısı ise, kısa bir süre önce aynı soruyu biraz farklı bir bakış açısıyla da olsa araştırmaya karar verdi. TikToker, rastgele bir grup genç kadın ile yaptığı röportajda, “’10’ puanlık bir erkek varsa, ancak telefonu bir Android’se onun yeni puanı nedir?” diye sordu.

Videoda cevap verenler, yeni puanı genellikle üç veya sıfır gibi çok daha düşük bir noktaya düşürürken, tamamı bunun bir düşüş olduğu ve neredeyse bahanesi olmadığı konusunda hemfikirdi.

Bu yanıtlar her genç kadının, iPhone yerine Android cihaza sahip olan potansiyel bir partner hakkında ne düşündüğünü kapsamlı bir şekilde temsil etmiyor. Yine de özellikle anketle beraber değerlendirildiğinde bu ifadelerin gençler arasında yaygın bir duygunun göstergesi olduğu söylenebilir. Nesnel olarak en iyi mobil cihaz olup olmadıklarına bakılmaksızın iPhone’ların statü sembolleri olarak görülmeye devam ettiği açık.