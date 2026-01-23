Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zararlı Firefox uzantıları milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor

Zararlı Firefox uzantıları milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor

23.01.2026 21:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Zararlı Firefox uzantıları milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor

Son dönemde güvenlik araştırmacıları, Mozilla Firefox kullanıcılarını etkileyen kötü amaçlı tarayıcı uzantılarına dikkat çekti.

Bu uzantılar, resmi Firefox eklenti mağazasında yer almalarına rağmen zararlı kodlar içeriyor ve milyonlarca kullanıcıyı risk altına almış olabilir.

Siber güvenlik şirketi Koi Security, GhostPoster adlı gelişmiş bir kötü amaçlı uzantılar ortaya çıkarıldı. Bu kampanya kapsamında Firefox için sunulan bazı uzantılar, görünürde faydalı araçlar gibi duruyor, örneğin ücretsiz VPN, çeviri araçları, hava durumu eklentileri ve reklam engelleyiciler gibi. Ancak bu uzantıların PNG simgelerine gizlenmiş kötü amaçlı JavaScript kodu bulunduğu tespit edildi.

Bu teknik, kötü amaçlı kodun standart güvenlik taramalarından kaçmasına imkan vermiş görünüyor. Kötü amaçlı yazılım bir kez etkinleştirildiğinde, kullanıcının internet tarayıcısının davranışını değiştirebiliyor, tarama etkinliğini izleyebiliyor, bağlantı verilerini ele geçirebiliyor ve reklam/click fraud gibi dolandırıcılıklara neden oluyor.

Tespit edilen uzantılar on binlerce kez indirildi ve Firefox kullanıcıları bu tehlikeye karşı uyarılıyor. Bu uzantıların Mozilla’nın eklenti mağazasından kaldırıldığı, ancak hala yüklü olan kullanıcıların telefonlarından direkt silmeleri gerektiği bildirildi.

NE YAPMALISINIZ?

  • Uzmanlar, Firefox kullanıcılarına şu önlemleri almasını tavsiye ediyor:
  • Yalnızca güvenilir ve popüler uzantıları yükleyin.
  • Eklenti izinlerini dikkatle inceleyin; gereğinden fazla izin isteyen uzantılardan kaçının.
  • Bilinmeyen uzantıları derhal tarayıcınızdan kaldırın.
  • Tarayıcı ve uzantıların en son güvenlik güncellemelerini yükleyin.
İlgili Konular: #web tarayıcısı #Mozilla Firefox

İlgili Haberler

Apple, yeni bir giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor!
Apple, yeni bir giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor! Apple, Siri tabanlı yapay zekayı giyilebilir hale getirecek küçük bir broş benzeri akıllı bir cihaz üzerinde çalışıyor. Hem çevresel algılama özellikleri olan bu cihazın bağımsız bir asistan görevi görmesi, hem de Apple ekosistemine yeni bir donanım sınıfı eklemesi bekleniyor. Piyasaya çıkışı için 2027 yılı işaret ediliyor ancak proje erken aşamada bulunuyor.
Xbox Free Play Days kapsamında ücretsiz olan oyunlar
Xbox Free Play Days kapsamında ücretsiz olan oyunlar Xbox Free Play Days kapsamında 23 Ocak ve 25 Ocak aralığında ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı.
Farklı yaşlarda ne yemeliyiz?
Farklı yaşlarda ne yemeliyiz? İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de gıda ürünleri karneye bağlanmıştı. Her aile ancak belli miktarda yiyecek alabiliyordu.