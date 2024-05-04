Zayıf parolalar, kişisel verileri ve hesapları dolandırıcılara karşı savunmasız yapıyor: Şifrede basite kaçmayın

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

Şifreler, dijital yaşamımızın temelini oluştururken aynı zamanda siber suçluların hassas kişisel bilgilere sızması için bir geçit görevi de görüyor. Temel işlevleri göz önüne alındığında, şifreler giderek daha karmaşık siber suç saldırılarının ana hedefi olarak kalıyor. Bu nedenle, hesapları ve kişisel bilgileri korumak için ciddi önlemler almak hayati öneme sahip oluyor.

Her yıl mayıs ayının ilk perşembe günü tüm dünyada kutlanan ve bu yıl 2 Mayıs’a denk gelen Dünya Şifre Günü’nde, güçlü şifreler ve şifre güvenliği konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Ortalama bir kullanıcının yaklaşık sekiz hesabı bulunuyor. Kullanıcıların çoğu için 2-3 uzun ve karmaşık şifreyi (15’e kadar sembol içeren) hatırlamak bile imkânsız olabiliyor.

Çevrimiçi dünyada çok fazla zaman harcıyoruz ve çoğumuz kişisel bilgilerimizi, olası sonuçlarını düşünmeden paylaşmaya alışkınız. Bu nedenle, verilerin, gizliliğin ve hassas bilgilerin güvenliği söz konusu olduğunda parolalar oldukça önemli bir noktada görülüyor. Kaspersky’nin araştırmasına göre, 2023 yılında şifre hırsızlarıyla kullanıcıları hedefleyen 32 milyonun üzerinde saldırı girişimi oldu. 2022’de ise bu rakam 40 milyonun üzerindeydi. Uzmanlar, kullanıcıların farklı hesaplar için güçlü, benzersiz ve çeşitli parolalar oluşturması gerektiğinin altını çiziyor.

EN AZ SEKİZ KARAKTER

Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu’ya göre, her zaman tahmin edilmesi zor şifreler belirlenmeli. Bu, en az sekiz karakter uzunluğunda hem büyük hem de küçük harfler, sayılar ve “#%$” gibi özel karakterleri içermeli. Uzmanlar güçlü parolalar için şu önerilerde bulunuyor:

Eğer her yerde aynı şifreyi kullanmak sıkıcı hale gelirse ve bir şeyler uydurma konusunda aklınıza yeni fikirler gelmiyorsa emoji şifreleri alışılmadık ve güvenli bir seçenek olabilir. En önemli avantajlarından biri, dolandırıcıların emoji şifrelerini kaba kuvvet saldırısıyla kıramaması çünkü bu tür kombinasyonları kırmak için çeşitli araçlar ve sözlükler kullanılamıyor.

Güçlü ve karmaşık bir parola, harf, rakam ve sembollerin bir karışımını içerirken isimler veya doğum günleri gibi kişisel bilgilerden kaçının.

İnternet kullanıcılarının yarısı ya tüm hesaplarında birkaç parola kullanıyor ya da her çevrimiçi hesap için tek bir parola kullanıyor. Bu, tek bir şifrenin ele geçirilmesiyle birçok önemli hesabın ele geçirilebileceği anlamına geliyor. Kullanıcılar her hesap için farklı şifreler kullanmalı. Şifrelerinizi asla bir kâğıda yazmayın.

Sosyal medyada, e-ticaret sitelerinde ve çevrimiçi bankacılık uygulamalarında aynı parolayı kullanırsanız bu hizmetlerden birinin ihlale uğraması yeterlidir ve tüm hesaplarınızın parolası karanlık ağda siber suçlulara satılır. Güçlü şifreler oluşturmakta ve akılda tutmakta zorlanıyorsanız şifre yöneticisi kullanmanızda fayda olabilir.

YAPAY ZEKÂ KULLANIM ORANI YÜZDE 8

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın “Dijital Ekonomi ve Toplum İstatistikleri”ne göre AB’de iş dünyasının yüzde 8’i yapay zekâdan, yüzde 61’i sosyal medyadan faydalanıyor. Büyük şirketler için bu oran sırasıyla yüzde 30 ve 85. Şirketlerin yüzde 11’i görsele dayanarak nesne veya kişileri tanımlama ve bu veriyi işleme amacıyla yapay zekâdan yararlandı. Türkiye’de ise yapay zekâ kullanan şirketlerin oranı 2023 sonu itibarıyla yüzde 5.5. Bu veriyle Türkiye’deki şirketler, listede yüzde 4-5 oranlara sahip olan Estonya, İtalya, Litvanya, Güney Kıbrıs, Letonya ve Yunanistan iş dünyasını geride bıraktı.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE DEV İŞÇİ KIYIMI

Maliyetleri düşürmek ve verimlilik iddiasıyla dünya genelinde teknoloji sektöründe işten çıkarmalar tam gaz sürüyor. Ayrıca teknoloji, en çok işten çıkarmanın duyurulduğu sektörlerin başında yer alıyor. Teknoloji sektöründe işten çıkarmaların kaydını tutan Layoffs. fyi verilerine göre, geçen yıl 1192 teknoloji şirketi, 263 bin 180 kişiyi işten çıkardı. Yılın ilk dört ayında da 300’e yakın şirket 78 bin 500’den fazla çalışanının işine son vereceğini duyurdu. Bu yıl işten çıkarmaya gideceğini açıklayan şirketler arasında Amazon, Google, Twitch, eBay, Riot Games gibi küresel şirketler yer alıyor.