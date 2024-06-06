Zürafaların boynu niye uzun? İşte bilimden yeni açıklama

Yayınlanma: 06.06.2024 - 10:13

Güncelleme: 06.06.2024 - 10:13

ABD'deki Penn State Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, zürafaların boynunun gıda bulma ihtiyacına uygun şekilde uzun olarak evrimleştiği belirtildi. Hakemli Mammalian Biology dergisinde yayınlanan çalışmada, erkek ve dişi zürafalar incelendi.

İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN BÜYÜK AĞAÇLARIN DERİNLERİNE UZANMAK ZORUNDALAR

Independent Türkçe'nin aktardığına göre araştırmacılar, dişilerin beslenme ihtiyaçlarının, hamilelik ve süt salgılama gibi süreçler nedeniyle erkeklere kıyasla daha fazla olduğunu belirledi. Bilim insanları, dişilerin bu ihtiyacı karşılayabilmek için büyük ağaçların derinlerinde erişilmesi zor yapraklara bile ulaşma gereksinimi duyduğuna dikkat çekti.

Charles Darwin ve Jean Baptiste Lamarck, klasik evrim teorilerinde zürafaların uzun boyunlarının, diğer otçullarla rekabetten kaçınarak ağaçtaki yüksek yapraklara ulaşmalarını sağlayacak şekilde evrimleştiğini savunmuştu.

Araştırmanın başyazarı Doug Cavener, yükseklikten ziyade derinliğin belirleyici olduğuna işaret ederek "Dişi zürafalar genellikle en yüksek daldaki yapraklar yerine ağaçların derinliklerindeki yapraklara uzanıyor" dedi. Bilim insanı sözlerini şöyle sürdürdü:

Zürafalar seçici yiyicilerdir. Sadece birkaç ağaç türünün yapraklarını yerler ve daha uzun boyunları, başka kimsenin alamadığı yaprakları almak için ağaçların derinliklerine ulaşmalarını sağlar. Dişiler 4 ya da 5 yaşına geldiğinde, neredeyse her zaman hamile olurlar veya yavru emzirirler. Bu nedenle dişilerin artan beslenme taleplerinin, zürafaların uzun boyunlarının evrimini yönlendirdiğini düşünüyoruz.

Bunun yanı sıra daha yeni bir hipotezdeyse uzun boyunların, "boyun kavgası" diye adlandırılan ve erkeklerin birbirlerine karşı baskınlık kurabilmek için boyunlarını çarpıştırarak mücadele etmesiyle şekillendiği savunulmuştu.

"Cinsiyete göre boyun" diye adlandırılan bu hipoteze göre, daha uzun boyunlu erkekler rekabette daha başarılı olmuş, böylelikle üreyerek genlerini yavrularına aktarmıştı.

Caverner, bu hipotezin de süreci tam olarak kavrayamadığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı: