Konutlarda doğalgaza yüzde 24,6 zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gaz toptan satış fiyatlarında 2 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere yeni bir zam yaptığını duyurdu. Konut tüketicileri için ortalama %24,6, sanayi tüketicileri için ise %7,86 oranında artış yapıldı.

BOTAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, fiyat değişikliğinin bütçe hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir. BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %7,86, konut tüketicileri için ise ortalama %24,6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.”