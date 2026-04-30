1 Mayıs’ta hangi sendika ve parti nerede toplanacak?

Türkiye’de 2026 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikaların ve meslek örgütlerinin farklı şehir ve meydanlarda yapacağı kutlamalarla karşılanacak. Sendikalar bu yıl hem kitlesel katılımı artırmayı hem de ekonomik ve sosyal taleplerini farklı bölgelerden duyurmayı hedefliyor.

SENDİKALARIN 1 MAYIS TOPLANMA ALANLARI

2026 yılı için açıklanan programlara göre ana sendikal yapıların toplanma alanları şöyle şekillendi:

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: İstanbul – Kadıköy İskele Meydanı

İstanbul – Kadıköy İskele Meydanı TÜRK-İŞ: Edirne

Edirne HAK-İŞ: Bursa – Gökdere Meydanı

Bursa – Gökdere Meydanı Memur-Sen: Çorum

Çorum Türkiye Kamu-Sen: Çanakkale

PARTİLERİN VE SİYASİ YAPILARIN PROGRAMI

Siyasi partiler ve emek örgütleri 2026 1 Mayıs’ında İstanbul’da farklı merkezlerde toplanma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), SOL Parti ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH), sendikaların çağrısıyla Kadıköy Meydanı’ndaki ortak mitinge katılım çağrısı yaptı. Emek Partisi (EMEP) de bu merkezi programa katılacağını duyurdu.

Buna karşılık Türkiye İşçi Partisi (TİP), Devrim Partisi (Devrim Partisi), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Birleşik Komünist Parti (BKP) ile çeşitli gençlik örgütleri, Taksim İnisiyatifi ile birlikte Taksim Meydanı hedefli çağrılarını sürdürdü.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ise İstanbul’da Kartal Meydanı başta olmak üzere, Ankara’da Anıtpark, İzmir’de Bostanlı ve Adana’da İller Bankası Kavşağı noktalarında kendi mitinglerini düzenleme kararı aldı.