Son dakika… 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' iddianamesi kurultay davasına gönderildi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına ait iddianamenin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine “Kurultay Ceza Davası” dosyasına gönderildi.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara’daki mahkeme, yürüttüğü dosya kapsamında İstanbul’daki davaya ait iddianameyi talep etti. Talep üzerine ilgili iddianamenin bir örneği Ankara’ya iletilerek dava dosyasına eklendi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddiaları kapsamında açılan ceza davasının 23 Şubat’taki üçüncü duruşmasında, dosyanın Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası dosyasıyla birleştirilmesi talep edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kuruştay ceza davasının üçüncü duruşmasında ara karar açıklanmıştı. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın İBB davası dosyasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına, birleştirme yönünde görüş gelirse duruşma kurulmaksızın birleştirme kararının verilmesine karar vermişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın İBB davasıyla birleştirilmesi talebine muvafakat vermemişti.

Öte yandan savcılığın 'Aziz İhsan Aktaş' davasıyla da dosyanın birleştirilmesini istediği ancak mahkeme tarafından söz konusu isteğin kabul edilmediği öğrenilmişti.

