Bağımsız Maden İş Sendikası: 'Polyak Eynez Madencilik işçilerinin ücret ve hakları teminat altına alınsın'

Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Özyeğin ailesine ait FİBA Holding'in, Polyak Eynez Madencilik AŞ’deki yüzde 70 hissesini geçen aralık ayında Çinli Qitahie Longcoal Mining şirketine devrettiği belirtildi.

Devir işlemi öncesinde işletmede yaklaşık 3 bin maden işçisinden, bin 700'ünün hakları ödenerek toplu olarak işten çıkarıldığı; devir sonrasında mevcut durumda Çinli şirket bünyesinde bin 243 işçinin ise çalışmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketin devir sürecinde işçilerin özlük haklarına dair iki firma arasında uyuşmazlıklar yaşandığı ve devralan yeni şirketin bu haklara ilişkin herhangi bir teminat gösteremediği ifade edilmektedir. Kamuoyundaki iddialar, Polyak Maden işletmesinin FİBA Holding’den Çinli Qitahie şirketine 100 lira gibi sembolik bir bedelle devredildiği yönündedir. Ancak işletme içerisinde en az 60 milyon avro değerinde malzeme bulunması, devir sürecinin şaibeli olduğu kuşkusunu güçlendirmektedir.

"TÜM İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARILMASI VEYA ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMA RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİR"

Şirket; işçilerin başta ücretleri olmak üzere kıdem, ihbar ve diğer işçilik alacaklarına dair hiçbir teminat sunmamaktadır. Mevcut koşullarda üretimin sürdürülmesi, tamamen güvencesiz bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Bu noktada Rekabet Kurumu ve ruhsat devrini gerçekleştiren MAPEG’in devir işlemini mali ve teknik yeterlilik açısından yeniden incelemesi elzemdir. Özellikle ilk ay maaşlarını dahi ödeyemeyen bir şirketin; madencilik gibi ağır ve tehlikeli bir iş kolunda üretim ve yönetim organizasyonunu nasıl sürdüreceği ciddi endişe konusudur. Bölgesel ekonomi ve Kınık havzasındaki sosyal yapı ciddi risk altındadır, tüm işçilerin işten çıkarılması veya ücretsiz izne çıkarılma riski çok yüksektir.

Polyak Eynez maden ocağı; deniz seviyesinin altında yer alan, deprem riski taşıyan, metan gazı seviyesi yüksek ve tavan basıncı nedeniyle ileri düzey mühendislik çalışması gerektiren kritik bir işletmedir. Yeni işletmeci Çinli şirketin devir sonrası izlediği üretim politikaları, bu teknik zorluklarla başa çıkabilecek yetkinliğe sahip olmadığını ortaya koymuştur. Madencilere hem işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye atacak çalışma koşulları dayatılmakta hem de mali haklarına dair güvence verilmemektedir.

Taleplerimiz; ücretlerin ve promosyonların ödenmesi, maaş günlerinin netlik kazanması, içeride uzun yıllardır çalışan maden işçilerinin kıdem ihbar başta olmak üzere tüm haklarının teminat altına alınmasıdır."