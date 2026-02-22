Meksika'nın en çok aranan kartel lideri 'El Mencho' öldürüldü

Meksika hükümeti, ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in, Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa bölgesinde düzenlenen askerî operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Operasyonun ardından eyaletin farklı noktalarında silahlı çatışmalar yaşandığı ve araçların ateşe verilerek yolların kapatıldığı bildirildi.

Jalisco Valisi Pablo Lemus, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından bölgede ve eyaletin başka noktalarında çatışmaların meydana geldiğini açıkladı. Yetkililere göre, kimliği belirsiz kişiler güvenlik güçlerinin ilerlemesini engellemek amacıyla araçları ateşe vererek yollara barikat kurdu.

Yerel medya, Guadalajara ve Puerto Vallarta kentlerinde araç yangınları yaşandığını aktarırken, Colima, Michoacán ve Tamaulipas eyaletlerinden de benzer olaylara dair sosyal medya paylaşımları yapıldı. Ancak bu iddiaların tamamı henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

2026 Dünya Kupası’nda dört maça ev sahipliği yapmaya hazırlanan Jalisco eyaleti, son yıllarda kartel şiddetiyle sık sık gündeme geliyor.

ABD'NİN EN ÇOK ARADIĞI İSİMLERDEN BİRİYDİ

“El Mencho” lakabıyla bilinen 56 yaşındaki Oseguera Cervantes, CJNG’nin kurucusu ve en üst düzey lideri olarak kabul ediliyordu. Örgüt, Meksika’daki en şiddet yanlısı ve geniş yayılıma sahip suç yapılanmalarından biri olarak değerlendiriliyor.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Oseguera Cervantes’i 2020 yılında en çok aranan kaçaklar listesinin başına yerleştirmiş, yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 15 milyon dolar ödül açıklamıştı.

ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl CJNG’yi terör örgütü olarak tanımlamış, bu karar kartellere yönelik soruşturma süreçlerinde yeni bir dönemi başlatmıştı.

Michoacán eyaletinin Tierra Caliente bölgesinde doğduğu belirtilen Oseguera Cervantes, 1980’lerde ABD’ye göç etti. Kaliforniya’da çeşitli suçlar nedeniyle gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi.

Meksika’ya dönüşünün ardından bir süre belediye polis teşkilatında görev yaptı ancak kısa süre sonra uyuşturucu kartelleriyle bağlantı kurarak suç dünyasına yöneldi.

Los Valencia Karteli içinde güç kazandıktan sonra, 2010’lu yılların başında kayınbiraderi Abigael González Valencia ile birlikte CJNG’nin temellerini attı.

CJNG'NİN HIZLI BÜYÜMESİ

CJNG, kısa sürede Jalisco ve Colima’daki yerel bir yapılanmadan çıkarak Meksika’nın yarısından fazlasında etkili bir örgüt haline geldi.

Uzmanlara göre örgütün büyümesinde rakip kartellerin zayıflaması, sentetik uyuşturucu üretiminde uzman kadroların kullanılması ve yüksek şiddet kapasitesi belirleyici oldu.

Kartel, ABD ve Avrupa’daki yasa dışı amfetamin pazarında etkin rol oynarken, Asya’da da bağlantılar kurdu.

Örgütün ayrıca tarım, hayvancılık ve inşaat gibi sektörlerde kara para aklama faaliyetleri yürüttüğü; limanlar üzerinden kimyasal madde sevkiyatını kontrol ettiği ifade ediliyor.

2022’den bu yana Oseguera Cervantes’in sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmış, zaman zaman öldüğüne dair haberler yayımlansa da resmi makamlar bu bilgileri doğrulamamıştı. Bazı uzmanlar, kartelin operasyonel yönetiminin son yıllarda yardımcı kadrolara geçtiğini öne sürüyordu.

Örgütün ikinci adamı olarak bilinen oğlu Rubén Oseguera González, 2020’de ABD’ye iade edilmişti. Eşi Rosalinda González Valencia ise 2021’de gözaltına alınmış, organize suç bağlantılı suçlamalar nedeniyle mahkûm edildikten sonra geçtiğimiz şubat ayında erken tahliye edilmişti.