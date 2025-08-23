Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Hakem Kurulu'na üye göndermeme kararı aldı



Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmamasının ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na üye göndermeme kararı aldığını açıkladı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun kurula bir üye gönderme hakkı bulunuyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmamasının ardından zam pazarlığı masasında yer alan konfederasyonlar uzlaşmazlık tutanağı imzaladı. Zam görüşmelerinde masada bulunan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, uzlaşmazlık tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak kamu emekçilerinin yıllardır yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkûm edildiğini defalarca dile getirdik. Her toplu sözleşme döneminde kamu emekçilerine dayatılan ve insanca yaşam koşullarını yok sayan teklifler, bu yıl da aynı şekilde masaya getirilmiştir. İktidarın sefalet dayatmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

Konfederasyonumuz, üyelerinin 6’sı doğrudan, 1’i dolaylı olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 11 kişilik Hakem Heyeti’ne üye göndermeme kararı almıştır. Çünkü bu heyetten, siyasi iktidarın belirlediği çoğunluk yapısı nedeniyle, masaya konan tekliften farklı ve kamu emekçilerinin lehine bir karar çıkmayacağı açıktır.

Hatırlatmak isteriz ki; kamu emekçilerinin insanca yaşama hakkını savunan bizlerin taleplerine kulak vermeyen, yürüyüş yapacağımız gün genel merkezimizi polis kuşatmasına alan bir anlayıştan adil bir karar beklemek gerçekçi değildir. Hakem Heyeti sürecinin sadece formalite niteliğinde olduğu, kamu emekçilerine dayatılan sefalet ücretlerinin bu kurul eliyle meşrulaştırılmak istendiği ortadadır.

Birleşik Kamu-İş olarak bu oyunun bir parçası olmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kamu emekçilerini yoksulluğa mahkûm eden, haklarımızı gasp eden bu anlayışa karşı mücadelemizi büyütecek; emeğimizin ve alınterimizin karşılığını alana dek geri adım atmayacağız.Kamuoyunu, kamu emekçilerinin insanca yaşam mücadelesine omuz vermeye davet ediyoruz."

HAKEM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; Yüksek Hakem Kurulu üyeleri, akademisyenler ve taraflardan (sendika temsilcileri) gelen temsilcilerin yer aldığı 11 üyeden oluşuyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun ise kurula 1 üye gönderme hakkı bulunuyor. Hakem Kurulu'nda Memur-Sen 2, Kamu -Sen de bir üye ile temsil ediliyor.

MEMUR SEN BAŞVURMAMA KARARI ALDI

Memur Sen dün yaptığı açıklamayla toplu sözleşmeye ilişkin Hakem Kurulu'na başvurmayacağını bildirmişti.

