Memur-Sen: Hakem Kurulu, iade-i itibar fırsatını iyi değerlendirmelidir

Uyuşmazlıkla sonuçlanan 8.Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin Memur-Sen'den yazılı açıklama yapıldı. Memur-Sen, X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Memur-Sen olarak, bugüne kadar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 'Kamu İşvereni Hakem Kurulu' olarak işlev gördüğünü, hakkaniyetli karar vermek yerine noterlik yaptığını, bu nedenle Hakeme güvenmediğimizi ifade ettik. Bu sebeple 8. Dönem Toplu Sözleşmeyi Hakeme götürmeme kararı aldık ve başvuru yapmadık. Ancak Kamu İşvereni, bugüne kadar sürdürdüğü teamüllerin dışına çıkarak kendisi Hakem Kurulu'na başvuru yaptığı için Hakem süreci bugün itibariyle başlamış oldu. Milyonların gözü artık Hakem Kurulu'ndadır.

"TEKLİFLERİMİZİN ADİL BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLEREK KARARA BAĞLANMASI HAKEM KURULU'NUN SORUMLULUĞUNDA"

Görüşmelerde uzlaşarak Toplantı Tutanağı ile kayıt altına alınan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesi, oransal artış, taban aylığa zam ve refah payı başta olmak üzere tekliflerimiz doğrultusunda kamuda ücret dengesini tesis edecek, adil gelir dağılımını sağlayacak, çalışma barışını koruyacak, vergide adaleti ve aileyi güçlendirmeyi mümkün kılacak diğer tekliflerimizin de adil bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanması bugünden itibaren Hakem Kurulu'nun sorumluluğundadır.

"Adil toplu sözleşme sisteminin inşa edildiği yeni bir Sendika Yasası çıkarılmalı" Bu süreç Hakem Kurulu için bozulan imajını düzeltme, zedelenmiş itibarının iadesi için bir fırsat oluşturmaktadır. Hakem Kurulu bu süreci iade-i itibarı için kullanmalı, bu fırsatı iyi değerlendirmelidir! Yasada çarpıklık olmasaydı, üzerinde uzlaşılan ve tutanakla imza altına alınan 58 maddenin hayata geçmesi Hakem Kurulu'nun insafına bırakılmamış olacaktı. Nitekim, mevcut sendika yasasıyla toplu sözleşmeyi yürütmek artık mümkün değildir. Grev hakkının olduğu, örgütlenme özgürlüğünün tam sağlandığı, Hakem Kurulu'nun bağımsız karar verecek şekilde yapılandırıldığı, adil toplu sözleşme sisteminin inşa edildiği yeni bir Sendika Yasası çıkarılmalıdır."