Son Dakika... Memur-Sen kararını verdi: Hakem Kurulu'na başvurmayacak

6,5 milyonu memur ve memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında uzlaşmazlıkla sonuçlandı.

Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmayacağına karar verdi.

Hakem Kurulu'na başvuru için bugün son gündü.

Konuya ilişkin Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.