Birlik ve Dayanışma Sendikası’ndan Bakanlığa sert tepki: 'Güvenli ve sağlıklı hâle getirmemiştir'

Birlik ve Dayanışma Sendikası üyeleri, ebe ve hemşireler ile çok sayıda sağlık çalışanı, Sağlık Bakanlığı’nın politikalarına karşı Ataşehir’de bir araya geldi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, 25 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 27 ilde 55 arsa ve arazinin satışa çıkarıldığını belirterek, bu alanların bir kısmında halihazırda Aile Sağlığı Merkezlerinin bulunduğunu ifade etti.

Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı başında kamuoyuna “1000 Aile Sağlığı Merkezi yapılacak” vaadinde bulunduğunu ancak bu sözün yerine getirilmediğini söyledi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN GÜVENLİK VE AFET ROLÜ

Mehlepçi, Aile Sağlığı Merkezlerinin yalnızca sağlık hizmeti sunulan yerler olmadığını belirterek, “Aynı zamanda deprem gibi afet durumlarında toplanma alanı olarak da kritik öneme sahiptir” dedi.

İstanbul Ataşehir Esatpaşa Aile Sağlığı Merkezi’nin yaklaşık 12 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olduğunu aktaran Mehlepçi, bu tür yapıların afet yönetimi açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Ayrıca merkezde yaklaşık on yıl önce güçlendirme çalışması yapıldığını belirten Mehlepçi, “Ancak bu müdahale yapıyı yeterince güvenli ve sağlıklı hâle getirmemiştir” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK POLİTİKALARINA YÖNELİK TARTIŞMALAR

Mehlepçi, “Bugün açıkça görülmektedir ki Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerinin yüksek kira giderlerini karşılayabilmek için elindeki değerli arsa ve arazileri satışa çıkarmaktadır” dedi.

Toplumun ihtiyacının erişilebilir ve yaygın Aile Sağlığı Merkezleri olduğunu vurgulayan Mehlepçi, deprem bölgelerinde sağlık hizmetlerinin hâlen konteynerlerde sürdüğünü belirtti.

BAKANLIĞA SORULAR

Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti: