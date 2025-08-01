BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen: 'Patronlar, krizi kullanarak işçilerin kazanılmış haklarını hedef alıyor'

BİRTEK- SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tekstil sektöründe yaşanan krize ilişkin hazırladıkları saha raporuyla ilgili açıklama yaptı. Türkmen, bölgedeki 8 ilde yürütülen çalışmayla, krizden en çok etkilenen kesim olan işçilerin yaşadıklarını görünür kılmayı amaçladıklarını söyledi.

Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Van’da yürüttükleri saha araştırmasında, yüzlerce işçiyle doğrudan görüşmeler yaparak rapor hazırladıklarını belirten Türkmen, araştırmanın amacına ilişkin, "Bölgede tekstilin yoğun olduğu bu sekiz ilde doğrudan sahaya inerek, pek çok fabrikada yüzlerce işçiyle birebir görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirdik. Bu çalışma, tekstil iş kolunda uzun süredir yaşanan daralmanın ve krizin işçilere nasıl yansıdığını somut bir şekilde anlamak için yapıldı" dedi.

"İŞTEN ÇIKARMALAR ARTTI AMA İHRACAT DEVAM EDİYOR"

Türkmen, pandemi sonrasında başlayan daralmanın özellikle son iki yıldır ciddi bir istihdam kaybına yol açtığını belirterek, "Sadece son bir yılda 110 bin civarında istihdam kaybı yaşandı. Patron temsilcileri bu rakamları 350 bin olarak ifade ediyor ancak Çalışma Bakanlığı’nın güncel verileri bu iddiaları doğrulamıyor. Evet, ciddi bir düşüş var ama patronların abarttığı kadar değil" dedi.

Türkmen, patronların bu verileri abartarak sunmasının nedeninin, devletten yeni teşvikler ve destekler almak ve işçileri daha düşük ücretlerle, daha kötü koşullarda çalışmaya zorlamak olduğunu vurgulayarak, "Bu kriz, patron ve işçileri eşitleyerek ‘hepimiz aynı gemideyiz’ anlayışıyla sunuluyor. Sendikaların da bu dili kullanmasını kabul etmiyoruz. Biz bu sektörde krizin asıl bedelini ödeyen yüz binlerce işçinin temsilcisi olarak bu raporu hazırladık" ifadelerini kullandı.

"PATRONLAR KARLARINI KORURKEN, İŞÇİLER HAKLARINI KAYBEDİYOR"

Hazırlanan rapora göre, tüm daralma ve kriz söylemlerine rağmen bölge illerinde tekstil ihracatının büyük ölçüde devam ettiğini, hatta bazı illerde arttığını söyleyen Türkmen, gerçek tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Bir yanda kriz bahanesiyle yüz binlerce işçi işten atılıyor, tazminatları ödenmiyor, koşullar ağırlaştırılıyor, düşük ücretle adeta kölelik şartlarında çalıştırılıyor. Diğer yanda ise patronların karlarında ciddi bir azalma yaşanmadığını görüyoruz. Patronlar, krizi kullanarak işçilerin kazanılmış haklarını hedef alıyor."

Türkmen, sendikaların ve kamuoyunun bu tabloya karşı sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, işçilerin yaşadığı gerçeklerin daha görünür hale getirilmesi çağrısında bulundu.