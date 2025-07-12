DİSK Genel İş Sendikası Şube Başkanı Bilgin: Asgari ücrete ara zam mecburiyet haline gelmiştir

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Artvin- Rize- Ardahan Şube Başkanı Selim Bilgin, "Asgari ücretli hem çalışıyor hem de evine ekmek götüremiyor. DİSK/Genel-İş olarak ara zam mecburiyet haline gelmiştir" dedi. Bilgin, vatandaşların kira ödemekte dahi zorlandıklarını belirterek, "Emekliye yapılan zamlarla Artvin gibi kentlerde barınmak, kira ödemek imkânsız hale geldi. Vatandaş artık ekmeğini bile alamaz duruma geldi" ifadelerine yer verdi.

Bilgin, özellikle emeklilerin ve asgari ücretlilerin geçinemediğine dikkat çekerek, "Emekliye yapılan zamlarla Artvin gibi kentlerde barınmak, kira ödemek imkânsız hale geldi. Komşular arasında tartışmalar artacak, toplumsal huzursuzluk derinleşecektir. Vatandaş artık ekmeğini bile alamaz duruma geldi" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret 3 bin 500 lira değer kaybetti"

Ocak 2024’ten bu yana asgari ücrete hiçbir zam yapılmadığını hatırlatan Bilgin, mevcut 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini ve reel değerinin yaklaşık 19 bin TL’ye düştüğünü söyleyerek, "Asgari ücretli hem çalışıyor hem de evine ekmek götüremiyor. DİSK/Genel-İş olarak ara zam mecburiyet haline gelmiştir" dedi.

Bilgin, özellikle taşra belediyelerinin İller Bankası’ndan gelen payların yüksek kesintilere uğraması nedeniyle ekonomik darboğaza sürüklendiğini belirterek, "Daha önce yüzde 40 olan kesintiler şimdi yüzde 77’ye çıktı. Bu nedenle belediyeler personeline maaş ödeyemiyor, borçlanmak zorunda kalıyor ve halk cezalandırılıyor.Muhalif partilerin elindeki belediyeler ekonomik kıskaca alınmış durumda. Bu belediyeler nefes alamıyor. Belediyelerin borçları yapılandırılmalı, uzun vadeye yayılmalı, böylece önlerini görebilmelidir" diye konuştu.

"BELEDİYE İŞÇİSİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA"

Belediyelerde çalışanların büyük kısmının şirket işçisi olduğunu ifade eden Bilgin, bu çalışanların ikramiye ve sosyal haklardan yoksun olduğunu belirterek, "Ortalama maaş 30 bin TL civarında. Ancak dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 85 bin lira. Gıda harcaması bile 25 bin lirayı buluyor. Bu ücretlerle geçinmek mümkün değil. Kamuda çalışanların sözleşmeleri hâlâ imzalanmadı. Yapılan sınırlı iyileştirmelere rağmen şartlar zorlanarak bazı adımlar atıldı, buna teşekkür ediyoruz. Ancak bu adımlar yeterli değil" ifadesini kullandı.