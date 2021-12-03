DİSK üyesi işçilerden Çalışma Bakanlığı önünde 'asgari ücret' eylemi

03 Aralık 2021 Cuma, 15:03

Ankara'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindeki sendika temsilcileri ve işçiler, görüşmeleri başlanan asgari ücret ile ilgili taleplerini açıklamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi.

'Asgari ücret net 5200 lira' pankartı açan grup adına DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir basın açıklaması yaptı.





Arzu Çerkezoğlu açıklamasında, “Büyümeden payını alamayan emekçi sınıfları olarak biz daha fazla yoksullaşıyoruz. Bu süreçte bir yandan paramız değersizleşirken, emek ucuzladıkça yabancı sermayeyi Türkiye’ye çekmeyi hedefliyorlar. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir" ifadelerini kullandı.

"Evimize götürdüğümüz ekmekler, yemeklerde kullandığımız ayçiçeği yağlarının, elektriğe, suya, doğal gaza yüzde 50'ler üzerinde zam geldiğini, gerçek enflasyonun en az yüzde 50'ler düzeyinde olduğunu biliyoruz" diyen Çerkezoğlu, "Artık yeter, hiç kimsenin güveni kalmadı. Bu dönemde işsizliğin azaldığını iddia edebilen TÜİK'in açıkladığı bu resmi enflasyonlarla bütün ücretler belirleniyor. Asgari ücretin belirlenmesinde resmi enflasyon tuzağından vazgeçilmelidir. Gerçek enflasyonun, gıda enflasyonun ne olduğu, dar gelirli asgari ücretlinin temel harcama kalemlerinin başında gelen gerçek gıda enflasyonun ne olduğunu en iyi işçiler, kadınlar bilir" diye konuştu.

Çerkezoğlu, asgari ücretin en az 5 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi.



