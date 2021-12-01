Son dakika | Asgari ücrette kritik takvim belli oldu

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:31

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı açıklamada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

İkinci toplantı, 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te TÜRK-İŞ’te,üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da TİSK’te yapılacak.



