DYO işçisi grevle kazandı: 'Onurun ve dayanışmanın eseri'

Gebze ve İzmir’de faaliyet gösteren DYO Boya’da Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında beş ay süren toplu sözleşme görüşmelerinde talepleri kabul edilmeyen 564 işçinin başlattığı grev kazanımla sonuçlandı. 44 gün süren grevin ardından zafer açıklaması yapan Petrol-İş sendikası, kazanımları 'Onurun ve dayanışmanın eseri' diyerek duyurdu.

'DİRENENLER KAZANDI'

Yeni Toplu İş Sözleşmesiyle işçiler birinci yıl için yüzde 73 zammın yanı sıra 7 bin 500 lira seyyanen zam elde etti. Böylece yüzde 92,64 oranında artan ortalama ücret 73 bin 560 lira oldu. İkinci yılda ise işçilere enflasyon oranında zammın yanında yüzde 5 refah payı verilecek. Vergi kesintilerinden kaynaklı kayıplar için, mevcut sosyal haklara 30 bin lira ekleme yapılacak. Bir yıl için 20 bin lira “eğitim ödemesi” yapılacak. Yeni sözleşmede bayram ve genel tatil mesaisi ücreti beş yevmiye olarak belirlendi. Petrol-iş Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçimek Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Emeğin onuru ve alın terinin hakkı için sergilediğimiz güçlü direnişin kazanımı, sadece maddi kazanımdan ibaret değil. Bu grev, işçilerin kaynaşması, kardeşleşmesi, dayanışmanın öneminin bilince çıkarılması ve örgütlü yapımızın daha da güçlenmesi bakımından bir okul niteliğinde oldu. Bizlerle dayanışma içinde olan bütün sınıf dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Direnenler kazandı. İşçi sınıfımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.