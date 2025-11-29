Emekçiler İzmir'den seslendi: Geçinemiyoruz

KESK’in çağrısıyla Türk-İş, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası’nın da katılımıyla İzmir mitingi düzenlendi. Mitingde ortak açıklamayı platform adına okuyan Başak Gürkan, Manisa’dan Balıkesir’e, Uşak’tan Muğla’ya Ege Bölgesi’nin dört bir yanından gelen emekçilere seslenerek, bütçenin büyük kısmını üreten işçi ve emekçilerin hakkını alamadığını vurguladı. KESK ve TÜRK-İŞ’e bağlı emekçiler, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu üyeleri ile hakları için mücadele eden Temel Conta ve Digel Tekstil işçilerinin de alanda olduğunu hatırlatan Gürkan, konuşmasında ülkede derinleşen gelir eşitsizliğine dikkat çeken Gürkan, zengin bir azınlığın servetine servet kattığını, halkın ise yoksulluğa, güvencesizliğe ve geleceksizliğe mahkûm edildiğini söyledi. Bütçeyi hazırlayanların kaynakları zenginlere, savaş politikalarına, silahlanmaya ve doğal kaynakların peşkeşine ayırdığını belirten Gürkan, “Yoksullara kırıntı bile denemeyecek pay bırakılıyor. Bu eşitsizlik artık pervasızlıkla ve gözümüzün içine baka baka yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Ülkede kiraların bir asgari ücreti aştığını, maaşların en temel ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini söyleyen Gürkan, “Tencereler kaynamıyor, eğitim ve sağlık çözülemeyen bir sorun olarak karşımızda duruyor. Halk nefes alamıyor. Milyonlarca insan geleceksizlik ve güvensizlik içinde yaşam mücadelesi veriyor. Bu şartlarda sessiz kalamayız” dedi. Patronların yüksek enflasyon ve işsizlik altında ezilen halkın yaşadıklarını bilemeyeceğini ifade eden Gürkan, “Bu düzen onların kârını artırıyor. Bu nedenle emekçilerin tek yolu, sınıf kardeşleriyle birlikte mücadele ederek haklarını almaktır” diye konuştu.

Ekonomik krizin temelinde üretimden koparılmış bir ülke gerçeğinin bulunduğunu belirten Gürkan; fabrikaların satıldığını, tarım ve hayvancılığın bitirildiğini, hukukun ve demokrasinin rafa kaldırıldığını söyledi. Bu koşullar nedeniyle krizin daha yıkıcı yaşandığını dile getiren Gürkan, “Bu yük taşınamaz hale geldi. Sermaye her gün zenginleşirken halk yoksullaşıyor. Bu yüzden bugün bıçak kemiğe dayandığı için buradayız” dedi.

ADİL EŞİT VERGİ İSTEMİ

Başak Gürkan, iktidarın hazırladığı bütçeyle emekçilere dayattığı tabloyu da şöyle özetledi: Maaşların enflasyon oranında dahi artırılmayacağını, vergilerin olağanüstü yükseleceğini, zenginlerin ödemesi gereken 2.5 trilyon liralık verginin yüzde 18’inin muafiyet ve istisnalarla affedileceğini söyledi. Toplanan her 100 liralık verginin yalnızca 11 lirasının sermayeden alındığını, geri kalan yükün emekçilere bırakıldığını belirten Gürkan, vergilerin büyük kısmının faiz, silahlanma, teşvikler ve hazine garantilerine aktarıldığını, buna karşın kamu hizmetlerine ayrılan payın düşürüldüğünü ifade etti. Özelleştirmelerin artırılacağını, kamu hizmetlerinin daha fazla paralı hale getirileceğini vurgulayan Gürkan, “Bizden peşin alınan vergiler karşılıksız kalacak. Kalan kamu kurumları da tasfiye edilecek. O zaman biz neden vergi veriyoruz demek için buradayız” dedi. Gürkan, insanca bir yaşam için asgari ücretin temel ücret olmaktan çıkarılmasını, insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye yükseltilmesini, işsizliğin giderilmesini, enflasyonun düşürülmesini, adil ve eşit bir vergi düzeni kurulmasını talep etti. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarındaki ihlaller sona ermeden ekonominin iyileşmeyeceğini söyleyen Gürkan, üretimden koparılan bir ülkenin yoksulluktan kurtulamayacağını vurguladı. Milyonlarca insan sefalet içinde yaşarken zengin bir azınlık için hazırlanan bütçeyi kabul etmediklerini belirterek “Halk için bütçe, demokratik Türkiye istiyoruz” dedi.

AYFER KOÇAK: "YÜKSELEN SES UMUDUN SESİDİR"

Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, hükümetin hazırladığı bütçenin “emeği yok saydığını, sermayeyi büyüttüğünü” belirterek kapsamlı eleştirilerde bulundu. Koçak, “Mitinglerimizde yükselen ses sadece bir itiraz değil; isyanın, kararlılığın ve umudun sesidir” diyerek bütçenin gelir-gider kalemlerinin sınıfsal tercihlerle belirlendiğini vurguladı. Ülke bütçesinin gelirinin büyük kısmının çalışanların maaşlarından ve dolaylı vergilerden oluştuğunu hatırlatan Koçak, “Kaynağında varız ama paylaşımında yokuz” dedi.

Konuşmasında kamu hizmetlerinin piyasalaştırıldığını, kamu çalışanlarının ‘kapıkulu’ mantığıyla yönetildiğini belirten Koçak, 24 yıllık AKP iktidarında liyakatin yok edildiğini, mülakat ve torpil sisteminin istihdamın temel belirleyicisi hâline geldiğini ifade etti.

Ekonomideki tabloya dikkat çeken Koçak, enerji fiyatlarında bir yılda yüzde 85’i aşan artışlar, gıda fiyatlarındaki yüzde 70’lik yükseliş ve barınma krizine rağmen maaşların sahte enflasyon oranlarıyla belirlendiğini söyledi. Toplu sözleşme sürecini eleştiren Koçak, “Sahte sendika yasası ve yandaş konfederasyonla belirlenen bu düzen kamu emekçisini yok sayıyor” dedi.

"EGE'NİN DEĞİL, ŞİRKETLERİN BÜTÇESİDİR"

Ege Bölgesi’ndeki tarım ve üretim krizine de değinen Koçak, çiftçinin borç batağında olduğunu, zeytin üreticisinin maliyet altında ezildiğini, bağların söküldüğünü, tarımsal desteklerin enflasyon karşısında eridiğini vurguladı. “Bu bütçe Ege’nin değil şirketlerin bütçesidir” diyen Koçak, ithalata dayalı ekonomik modelin köylüyü üretimden kopardığını belirtti.

Kadınların hem işte hem evde görünmeyen emekleriyle tükendiğini söyleyen Koçak, Türkiye’nin kadın işsizliğinde yüzde 40 ile Avrupa birincisi olduğunu hatırlatarak, bütçede kadınlara ayrılan payın “yüzde 1 bile olmadığını” kaydetti.

Emeklilerin açlık sınırının altında yaşamaya zorlandığını belirten Koçak, “Bu bütçe emeklinin ömrüne göz koyanların bütçesidir” ifadelerini kullandı. Gençlerin de barınma, işsizlik ve gelecek kaygısı arasında sıkıştığını, bütçede gençlere yönelik politikalara yer verilmediğini söyledi.

Savunma ve güvenlik kalemlerinde devasa artışlar olduğuna dikkat çeken Koçak, “Bu bütçe çatışma sürsün diyor. Ülkenin ihtiyacı savaş değil barıştır. Kayyuma karşı demokrasi, siyasallaşan yargıya karşı hukuk, Saray bütçesine karşı halkın bütçesini istiyoruz.” dedi.

Ekonomik ve sosyal taleplerini sıralayan KESK Eş Genel Başkanı; toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe, asgari ücretin insanca yaşam seviyesine çıkarılması, kamu emekçilerine grev hakkı, sendikal yasaların evrensel normlara uygun hâle getirilmesi, en düşük kamu çalışanı maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması, servet vergisi ve KÖİ projeleri için verilen garanti ödemelerinin sonlandırılmasını istedi.