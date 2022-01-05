Fabrikalarda grev dalgası: Sayı 10'a yükseldi

05 Ocak 2022 Çarşamba, 17:19

İşveren sendikası MESS, metal grup toplu iş sözleşmesinde sendikalara bugün çağrıda bulunarak ilk altı ay için zam teklifini yüzde 21'e yükseltti. Sosyal haklarda ise sözleşmenin birinci yılı için verilen yüzde 19,25'lik artış teklifi yüzde 25 olarak yenilendi. Türk Metal’in ardından Birleşik Metal-İş Sendikası da (BMİS) bu teklifi reddetti.

BMİS, geçen hafta 4 işletmeye bağlı 8 fabrikada 14 Ocak'ta uygulamak üzere grev kararı almıştı. Bugün verilen teklifin ardından 6 işletmede daha 18 Ocak'ta uygulanmak üzere grev kararı alındığı açıklandı.

"YURDUN DÖRT BİR YANINDA GREV BAYRAKLARI DALGALANACAKTIR"

Birleşik Metal İş Sendikası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bu teklif, metal işçilerinin reel ücret kayıplarını gidermekten uzaktır. Bu teklif, metal işçilerinin yoksulluk sınırında yaşaması ve çalışması demektir. En zor koşullarda, ölümüne çalışan metal işçilerinin bu zam oranını kabul etmesi beklenemez. Sendikamızın, metal işçilerinin talep ve beklentisine yanıt vermekten uzak bu teklifini kabul edemeyeceği açıktır. Metal işçileri, haklı talep ve beklentilere uygun yeni bir teklif beklemektedir. Şimdi sıra, metal işçilerinin emekleri ile zenginleşen, yüksek oranlı karlar elde eden metal işverenlerinde. Aksi halde, 14 Ocak’tan itibaren yurdun dört bir yanında grev bayrakları dalgalanacaktır. Sendikamız grup toplu sözleşmesinde örgütlü olduğu 33 işletme ve 11 bin üye ile yer almaktadır. Sendikamız tarafından, 4 işletmeye bağlı 8 fabrikada 14 Ocak 2022 günü için grev kararı alınmıştı. Bugün de 6 işletme için 18 Ocak 2022 tarihinde uygulanmak üzere grev kararı alınmıştır."

Yeni grev kararı alınan işletmeler ise şöyle:

"Anadolu Isuzu (İstanbul), Arpek Arkan Paarça Alüminyum (Gebze-Kocaeli), Cengiz Makina (Gebze-Kocaeli), Demisaş Döküm (Bilecik), Stow İzmit Üretim (Kocaeli), Türk Prysmian Kablo (Bursa)"