İzmit’te metal işçilerinden 'toplu sözleşme' mitingi

"MASADAN HAKKIMIZI ALMADAN KALKMAYACAĞIZ"

Kavlak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar, sosyal ortağımıza karşı yalnızca iyi gün dostu olmadığımızı, kötü günde de yanında olduğumuzu her fırsatta gösterdik. Ne emeğimizi, ne mesaimizi, ne de canımızı esirgedik. Şimdi sıra onlarda. Ne demişler; yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer. Ne kadar yiğit olduklarını şimdi göreceğiz. Gösterin iyi niyetinizi, gösterin dostluğunuzu, gösterin yiğitliğinizi. Biz de görelim. Artık deniz bitti, sakın unutmayın. Deniz bizim için biterse sizin için de bitmiş demektir. Zaman yaklaşıyor. O masadan hakkımızı almadan kalkmayacağız. O masayı miting alanına çevireceğiz. O masada direneceğiz. İşi sokaklara taşımayı da iyi biliriz. O sokakların yabancısı değiliz. O sokaklarda büyüdük, o sokaklardan geldik. Gerektiğinde yine o sokaklara döneriz, mücadelenin kralını veririz."