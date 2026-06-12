Fişek Enstitüsü'nden MESEM hamlesi: Çırak çocuklar için dev dayanışma ağı kuruldu

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçilikle Mücadele Günü’nde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Vakıf bünyesinde çırak çocukların sorunlarını bildireceği dayanışma ağı kuruldu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) bünyesinde yürütülen çıraklık sistemi hakkında yıllardır sahada yürüttüğümüz çalışmalarda bu uygulamanın mesleki eğitim kavramıyla üzeri örtülen bir çocuk işçilik biçimi olduğu tespit ediyoruz. Daha kötüsü MESEM’ler bünyesinde yürütülen çıraklık sisteminde, ilgili mevzuatın birçok yönden bilinçli ve sistematik bir şekilde ihlal edilmekte olduğuna da sürekli olarak tanık oluyoruz. Bu bağlamda var olan çıraklık sisteminin baştan sona yeniden yapılandırılması gerektiğini savunuyoruz. Bununla birlikte çırakların yaşadığı birtakım acil sorunlara elden geldiğince müdahil olmanın onlara bir nefes aldıracağına inanıyoruz. Bunun için sorunlarını bize iletebilecekleri bir iletişim kanalı oluşturduk. Çıraklar mesem.fisek.org.tr adresine girip ‘İletişim’ sekmesindeki formu doldurarak yaşadıkları sorunları bize ilettiğinde hiçbir maddi karşılık beklemeden Vakfımızın olanakları dahilinde tamamen gönüllü olarak onlara yardımcı olacağız. Ayrıca bizimle iletişim kurduklarında bilgilerini hiçbir şekilde başka kişi, kurum ya da kuruluşla paylaşmayacağız.

MESEM DOSYALARINA ÖDÜL

Vakıf ayrıca Çocuğun İnsan Hakları Ödülü’nün bu yılki sahiplerini de açıkladı. 2012 yılından bu yana verilen ödülün bu yılki sahipleri, Gazete Duvar’da yayımlanan “MESEM’de Biten Hayatlar” başlıklı yazı dizisiyle gazeteci Osman Çaklı ve “MESEM Dosyası” ve “MESEM’de Ölen Çocukların Yargı Süreçleri” başlıklı yazı dizileriyle gazeteci Filiz Gazi oldu. Vakıf, ödülü alan gazetecilere “MESEM yaşanan çocuk işçiliği, iş cinayetleri ve hak ihlallerini kamuoyunun gündemine taşıyan bu önemli çalışmalarından dolayı her iki basın emekçisine de teşekkür ediyor, çocuk hakları mücadelesine sundukları katkıları saygıyla selamlıyoruz” mesajını paylaştı.