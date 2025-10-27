Halkbank şantiyesinde eyleme gözaltı: 'Haklarımızı son kuruşuna kadar alacağız'

İstanbul Finans Merkezi Halkbank şantiyesinde çalışan işçiler, yüklenici firma YDA Group’un haklarını ödemememesi gerekçesiyle eylem yaptı. Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş sendikalarının ortaklaşa düzenlediği eyleme polis müdahale etti; dört işçi ile İnşaat-İş Genel Başkanı Yunus Özgür gözaltına alındı.

DİSK Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut'un aktardığı bilgilere göre, 60 kişinin çalıştığı şantiyede işlerin tamamlanma aşamasına gelmesiyle birlikte işçiler haklı fesih yoluna gitmeye başladı ya da firma tarafından iş akdi sonlandırıldı. Her iki durumda da tazminat hakkı doğmasına karşın ödeme yapılmadı. Fazla mesai ve resmi tatil ücretlerinin de içeride olduğunu belirten Karabulut şunları paylaştı:

2022’deki eylemimizin ardından böyle bir sorun yaşamamıştık ancak üç aydır hak gaspları yeniden başladı. Firma ile müzakere yürüttük ama sonuçta tazminatların asıl ücret üzerinden değil, asgari ücret üzerinden ödeyeceği söylendi. Bu durum gelecekteki projelerde de başka işçiler için ciddi bir risk oluşturuyor

Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş'in bir hafta önce duyurdukları eylemde, dört işçi ve İnşaat-İş Genel Başkan Özgür şantiye önünde bir otobüs dolusu çevik kuvvetle karşılaştı. Gözaltı işlemine ilişkin arabulut, "Eylemlerin görünür olmasını istemiyorlar; eskiden müdahale olmazdı, şimdi anında müdahale var ama hakları son kuruşa kadar alana kadar mücadele edeceğiz" dedi.