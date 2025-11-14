İstinaf '1 Mayıs' başvurusunu kabul etti: 'Taksim 1 Mayıs alanıdır!'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 29 Nisan 2024’te İstanbul Valiliği’ne başvurarak 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasını talep etmiş, Valilik reddetmişti. Valilik kararının iptali istemiyle açılan dava da İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Ret kararına karşı yapılan istinaf başvurusu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi. İstinaf, yasağa karşı açılan davanın reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Konfederasyon, böylece Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs anma ve kutlamalarına kapatılmasının “hukuksuz ve keyfi” olduğunun bir kez daha ortaya konduğunu belirtti.

DİSK'İN BAŞVURUSU DA KABUL EDİLMİŞTİ

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 2024 yılı 1 Mayıs’ını Taksim Meydanı’nda kutlama talebinin İstanbul Valiliği tarafından reddedilmesini hukuka aykırı bulmuştu. Mahkeme, Valiliğin yasağını iptal ederek kararı kesinleştirmişti.