İzmir’de grev sonrası hangi işçi ne kadar alacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İzBB) şirketlerinden İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de DİSK Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 nolu şubelerde örgütlü 23 bin işçiyi kapsayan ve altı aydır devam eden toplu iş sözleşmesinde (TİS) uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grev dün yedinci gününde son buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “son teklif” diye nitelediği teklifin kabul edilmesiyle ilk altı ay için yüzde 30, ikinci altı ay için yüzde 17 artı enflasyon farkı üzerine yüzde 2 refah payı zam alacak. Yeni sözleşmede tartışmalara neden olan rapor ve işe devam teşvik primleri kaldırılırken ikramiyelerle birlikte ücretler 64 bin TL ile 81 bin TL arasında değişecek.

HANGİ GRUP NE KADAR ALACAK?

Yüzde 30 zamla birlikte ilk altı ayda İZENERJİ’de günlük yevmiyeler A grubu bin 468 lira, B grubu bin 516 lira, C grubu bin 548 lira, D grubu bin 596 lira olacak. İşe devamlılık ile rapor primi yerine ise her ay bin 500 lira ödeme yapılacak. Enflasyon farkı ve yüzde 2’lik zam ile birlikte İZENERJİ’de primler hariç günlük yevmiyeler A grubu bin 749 lira, aylık tutar 55 bin 850 lira, B gurubu bin 804 lira, aylık tutar 57 bin 950 lira; C grubu bin 842 lira, aylık tutar 59 bin 500 lira; D grubu bin 900 lira, aylık tutar 60 bin 680 lira olacak.

Yüzde 30 zamla birlikte İZELMAN’da günlük yevmiyeler, ilk altı ayda 1. grup bin 468 lira, 2. grup bin 539 lira, 3. grup bin 618 lira, 4. grup bin 708 lira olacak. Enflasyon farkı ve yüzde 2’lik zam 1. grup bin 747 lira, 2. grup bin 831 lira, 3. grup bin 926 lira, 4. grup 2 bin 32 lira olacak. Ayrıca işe devam ve rapor primi yerine ise her ay bin 500 lira verilecek.