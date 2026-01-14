Kamu emekçileri ülke genelinde iş bıraktı: 'En düşük kamu emekçisi maaşı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılsın'

Ankara'da KESK üyeleri, ek zam talebiyle bir günlük iş bırakarak Milli Kütüphane önünden Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüdü. "Satış sözleşmesi hükmünü yitirmiştir! Ek zam! Hemen şimdi! G(ö)revdeyiz" yazılı pankart ile yürüyen KESK üyeleri, sık sık "Zafer direnen emekçinin olacak" ve "Demokratik Türkiye, halk için bütçe" sloganlarını attı.

Bakanlık önünde yapılan eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile CHP Parti Meclisi üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz da destek verdi.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dört bir yanında eylemde olmalarının nedeninin geçim derdi olduğunu ancak iktidarın bu sesi duymadığını söyledi. Memur maaşlarının Ocak ayından itibaren 18,60 arttırıldığını hatırlatan Koçak, "Gerçek tablo şudur: Kamu emekçileri olarak 2026’ya taban aylıklarımıza yapılacak bin TL seyyanen artış dâhil ortalama yüzde 12,5 maaş zammı ile girdik. Buna karşın 1 Ocak’tan itibaren toplu taşımadan, sağlıkta katılım paylarına, muayene ücretlerinden köprü ve otoyol geçiş ücretlerine kadar her kaleme bizim maaşlarımıza yapılan artışın en az iki katı kadar zam yapıldı. Kiralara maaş artışımızın neredeyse 3 katı, yüzde 35 zam yapıldı. Tablo çok net: Aralıkta 55 bin lira maaş alan bir memur, 25 bin lira kira ödüyordu. Ocak’ta maaşı enflasyon farkı dâhil 66 bin lira oldu. Ama kirası 33 bin 720 liraya çıktı! Yani maaş zammı diye verilenin çoğu kiraya gitti. Kalanı ise adaletsiz gelir vergisi dilimleri ile lime lime edilecek. Cebimize girmeden vergiye gidecek, buharlaşacak" ifadelerini kullandı.

"10 YAŞINDA BİR OTOMOBİL BİLE ALAMIYORUZ"

İktidarın, "Eski Türkiye devri bitti. Yeni Türkiye dönemine geçtik" sözlerini eleştiren Koçak, önceki yıllara oranla memurun aldığı maaşın yetersiz olduğunu şu örneklerle anlattı:

"En düşük maaşımızla 10 yıl önce 17 adet çeyrek altın alınırken bugün 6 adet bile alınamıyor. 10 yıl önce kiraya maaşımızın dörtte biri yetiyordu. Bugün yarısı bile yetmiyor. 25 yıl önce emekli olduğumuzda ikramiyemiz ile ortalama standartlarda bir ev alabiliyorduk. Bugün 10 yaşında ikinci el bir otomobil bile alamıyoruz. 25 yıl önce ortalama emekli aylığımız asgari ücretin 2 katıydı. Bugün asgari ücretin dahi altına inmiş durumda. Geldiğimiz noktada sadece asgari ücret değil, en düşük memur emeklisi aylığı da tarihimizde ilk defa açlık sınırının altında kaldı. Ortalama maaşlarımız yoksulluk sınırının yarısına geriledi."

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLSİN"

"Emekli, emekçi ve memurun sofrasından çalınanlarla bir avuç azınlığın zenginleştirildiğini" ifade eden Koçak, KESK’in taleplerini şöyle sıraladı:

"Maaşlarımızda hemen şimdi, Ocak ayından itibaren ek yüzde 20 artış yapılmasını istiyoruz. 2023 Temmuzdan itibaren hayata geçirilen, ilave seyyanen ödeneğin taban maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge, ilave seyyanen ödenek tutarının mevcut emekli aylıklarına eklenmesini, mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. Haziran ayına kadar 4688 sayılı yasa başta olmak üzere mevcut mevzuatın Grevli Toplu Pazarlık hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını temel alan bir noktadan evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmesini istiyoruz. En geç Haziran ayı sonunda gerçek bir toplu pazarlık masası kurulmasını istiyoruz. En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, kira, kreş ve yol desteği istiyoruz."

ULAŞ KARASU: BU BÜTÇEDE EMEKLİ YOK

Koçak'tan sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise şunları söyledi:

"Bu soğuk havada, Ankara'nın bu ayazında çalışma bakanlığının için önündeyiz. Çünkü artık bu ülkenin kamu emekçileri yoksulluk sınırının altına mahkum edilmiş durumdalar. Toplumu yüzde 80’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Son açıklanan rakamlar ile yüzde 50’si açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor. Şu çevremizdeki kira fiyatlarını dahi artık bir kamu emekçisinin maaşının ödeyemediği bir ülkede yaşamak zorundayız. 24 yıldır iktidar olanlar bu işin sorumlusudur. 24 yıldır iktidar olanlar tercihlerini tefecilerden, faizcilerden, rantçılardan, yandaş müteahhitlerden yana göstermişlerdir. 2026 bütçesinde Meclis’teki bütçe görüşmelerinde defalarca dile getirdik; bu bütçede emekli yok, memur yok, işçi yok, asgari ücretli yok, kadın yok, genç yok dedik.

Bu bütçede kimler var? 2.7 trilyon ile aslan payını alan faizciler var. Bu bütçede kimler var? Yandaş müteahhitler var. Bu bütçede kimler var? Sarayda çalışanlar var. Sarayda oturanlar var. Bu bütçede sizler yoktunuz. Bunu görüyoruz. Bu mücadeleyi sendikalarımızla sizlerle beraber hep beraber büyüteceğiz. Dün Çalışma Bakanı çıkmış Meclis’te emekliler için mücadele eden bizlere ‘şov yapıyorsunuz’ diyor. Sayın Çalışma Bakanı, bizler şov yapmıyoruz. Sizler o sıcak yataklarınızda rahat koltuklarınızda otururken bu ülkede 700 tane emekli ikinci işini yapmak zorunda kaldığı için can verdi. Bu ülkede insanlar açlıktan, yoksulluktan otel köşelerinde yaşamak zorunda kalıyorlar. Memurlar artık çocuklarının eğitim ücretini dahi karşılayamıyorlar. Asıl şov yapanlar basının karşısına geçip konuşan sizlersiniz. Burada bu soğukta mücadele edenler şov yapmıyor. Meclis’te direnenler şov yapmıyor. Bir şov yapan varsa Saray’a kendisini iyi göstermek için güzel göstermek için kendisini parçalayanlardır. O şov yapanlar sizlersiniz. Hiç merak etmeyin. O sandık gelecek. Bu halk size gereken cevabı verecek. Cesaretiniz varsa sandığı getirin. Kim şov yapıyor? Hep beraber görelim."

"MAAŞLARIMIZ TÜİK'İN SAHTE VERİLERİNE GÖRE ARTIRILIYOR"

İş bırakan KESK üyeleri İstanbul'da da Laleli’den Beyazıt Meydanı’na yürüdü. Kamu emekçiler, “Sefalete teslim olmayacağız ek zam hemen şimdi”, Ek zam! Hemen şimdi! G(ö)revdeyiz" pankartları ile yürüyen KESK üyeleri sık sık “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “AKP zammını al başına çal”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

Basın açıklamasını KESK İstanbul Şubeler Platformu dönem sözcüsü, EĞİTİM SEN 9 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Özev okudu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Hepimizin hak ettiği insanca yaşam koşulları için bugün en temel hakkımızı, üretimden gelen gücümüzü kullanıyor, iş bırakıyoruz. Emeğimizin karşılığı için ülkenin dört bir yanında g(ö)revdeyiz. Bize neden iş bırakıyorsunuz? Ne talep ediyorsunuz? Diye soranlara cevabımız nettir. Yıllardır ‘geçinemiyoruz’ diye haykırıyoruz. Ancak ülkeyi yönetenler bu haykırışa kulak tıkıyorlar. Duymazdan geliyorlar. Geçinemiyoruz çünkü: TÜİK’in sahte verilerine göre bile en yüksek enflasyon sırlamasında dünya beşinciliğine yükselen bir ülkede yaşıyoruz. Genel enflasyondan gıdaya, kiradan eğitime enflasyonun her türünde AB ve OECD ülkeleri içinde açık ara birinci sırdayız. AB ülkelerinin yıllık enflasyonu bizde sadece bir ayda yaşanıyor. Buna rağmen her yıl aynı tablo ile karşılaşıyoruz. Maaşlarımız Merkez Bankası’nın hiçbir zaman tutmayan enflasyon tahminine, TÜİK’in sahte verilerine göre arttırılıyor."

"GÜVENLİ GELECEK İÇİN OMUZ OMUZA"

"Bu ülkenin işçisine, asgari ücretlisine, emeklisine, kamu emekçisine insanca yaşam koşulları sunmak için yeterince kaynağı vardır. Ama bu kaynaklar çalışanlara, yoksullaştırılan halka değil, bir avuç asalağa faiz, teşvik, hazine garantisi olarak aktarılmaktadır. Yıllardır bizi yoksullaştıranlar, bir avuç azınlığı zenginleştiriyor. Hem de bunu bizim vergilerimizle, bizim soframızdan çalınanlarla yapıyorlar" denilen açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Biliyoruz ki; milyonlar bu baskı ve sömürü düzenin değişmesini istiyor. Etrafını bu umutla izliyor. Ama yine hepimiz biliyoruz ki sadece istemek, umut etmek yetmez. Asıl olan değiştirmek için mücadele etmektir. Bunun için tüm kamu emekçilerini hepimize dayatılan yoksulluğun ortağı olmamak için mücadele alanlarına, KESK’te örgütlenmeye çağırıyoruz. İşçisinden emeklisine, asgari ücretlisinden gencine, kadınına kadar tüm kesimleri insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza vermeye davet ediyoruz. Bugün susarsak yarın geç kalırız. Bugün durursak yarın yok sayılırız."