Kamusal sağlık hizmetlerine ayrılan pay azaldı: SES sağlık bütçesine sesini yükseltti! Özel sağlık kurumları sağlık hizmetinin üçte birini kontrol ediyor

2026 yılı Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri yarın TBMM Plan Bütçe Komisyonunda gerçekleşecek. Bugün ise SES, "Halkın sağlık hakkı ve sağlık emekçilerinin hakları için bütçe" taleplerini TBMM önünde dile getirdi. Sendikanın eş başkanı Nazan Karacabey burada bir açıklama yaptı. Bütçenin siyasal iktidarların demokratik haklar ve özgürlükler konusundaki en önemli göstergesi olduğunu altını çizen Karacabey, "Her yurttaşın toplanan vergilerini nereye gittiğini sorgulama ve denetleme hakkı vardır. İtibardan tasarruf olmaz diyen iktidar temsilcileri halkımıza tasarruf tedbirlerini dayatmayı tercih etti. 2026 yılı ve sonrasında yoksulluğun daha da derinleşeceği ortaya çıkmıştır. 2026 bütçesi var olan sorunlara çözüm sunmamaktadır" dedi.

'EMEKÇİLERİMİZ 4 KAT FAZLA EMEK SARF EDİYOR'

Sağlığa ayrılan bütçe payını gerçekçi bulmadıklarına vurgu yapan Karacabey, "Halk sağlığına uygulanan hizmetleri daha nitelikli hale getirmek için hazırlanmış bir bütçe göremiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetleri bütçesi yeterli değil. OECD raporlarına göre hekime müracaat 6.1, AB'de 6.2. İken Türkiye'de yüzde 12.2'dir. Sağlık emekçilerimiz 4 kat daha fazla emek sarf etmektedir. Hekime müracaat sayısının fazlasıyla övünen iktidara sesleniyoruz. Bu, emekçilere angarya görev dayatmasına ve emekçilerin sağlıkta şiddete savunmasız kalmasına neden olmaktadır" diye konuştu.

'İLAÇ VE TEDAVİ KAMU GÜVENCESİNDE OLMALI'

Kamusal sağlık hizmetlerine ayrılan payın azaldığına dikkat çeken Karacabey, "Özel sağlık kurumları sağlık hizmetlerinin 3'te 1'ini kontrol ederek sektörleşmeyi sürdürmektedir. İktidar özelleştirme politikasını istihdamı güvencesiz hale getirerek devam ettiriyor. Bu durum nitelikli sağlık personelinin yurt dışına gitmesini tetikleyen en önemli örnektir" ifadelerini kullandı. Karacabey temel taleplerini ise özetle şöyle dile getirdi: "Emekçiler ve halk üzerindeki adaletsiz vergi yükü azaltılmalı, sermayenin ödediği doğrudan vergiler artırılmalı. İlaç ve tedaviye erişim kamu güvencesinde olmalı. Nadir hastalık fonları güçlendirilmelidir. Kamusal sağlık yatırımları artırılmalı, şehir hastanelerinde kamu-özel işbirliği (KÖİ) sonlandırılmalıdır." ANKARA/Cumhuriyet