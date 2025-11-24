Makina Mühendisleri Odası'ndan sektöre çağrı: İş sağlığı ve güvenliği artık politik bir sorun!

Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenlenen XII. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ve Sergisi, 22-25 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara’da tamamlandı. Kongre, iş güvenliği uzmanları, mühendisler, hekimler, mimarlar, şehir plancıları, işçiler ve akademisyenlerin geniş katılımıyla gerçekleşti. Sergide yedi firma yer alırken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar, meslek örgütleri ve iş kazalarında yakınlarını kaybeden aileler de panellerde konuşmacı olarak yer aldı.

Kongrede, iş kazaları, meslek hastalıkları, çocuk işçiliği, göçmen işçiliği, kadın çalışanların sorunları, OSGB’ler, dijitalleşme ve deprem bölgelerindeki iş sağlığı ve güvenliği gibi çok sayıda konu 18 panel ve 17 teknik oturumda tartışıldı. Katılımcılar, iş cinayetlerinin önlenmesi ve İSİG uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı öneriler sundu.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI VE ÖNERİLER

Kongre sonuç bildirgesinde, işçi sağlığı ve güvenliğinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda politik bir sorun olduğuna dikkat çekildi. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kader olmadığının vurgulandığı açıklamada, devlet ve işverenlerin önlem alma yükümlülüğünün öncelikli olduğu belirtildi. Ayrıca, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin sorumluluklarının yalnızca rehberlik ve danışmanlık olduğu, uygulamada sorumluluklarının işverenlere verilmesi gerektiği ifade edildi.

Bildirgede öne çıkan diğer öneriler şöyle sıralandı:

Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü/Kurulu’nun oluşturulması ve yerel ayaklarının güçlendirilmesi,

İş yasaları ve İSİG mevzuatının insan odaklı olarak yeniden düzenlenmesi,

İSİG hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilmesi, işverenlerin yükümlülüklerinin artırılması,

İşyerlerinde sendikalaşma ve çalışan katılımının güçlendirilmesi,

Çocuk, kadın ve göçmen işçilerin korunmasına yönelik önlemler,

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin mesleki bağımsızlık ve iş güvencelerinin sağlanması,

İşyerlerinin projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesinde İSİG standartlarının denetlenmesi.

MMO, sonuç bildirgesinde, işçi sağlığı ve güvenliği alanında kamucu yaklaşımın, kamu hizmeti ve denetim mekanizmalarının önemini vurguladı. Kurum, işçilerin sağlığı ve güvenliği için önerilerini sunmaya ve iyileştirici çalışmaları desteklemeye devam edeceğini duyurdu.