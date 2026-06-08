MEÜ Hastanesinde Devrimci Sağlık İş’e engel tepki çekti

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, uzun yıllardır Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası işyeri temsilcisi Ela Arıkuşu'nu bayram öncesinde hastanedeki görevinden alarak merkez kampüsteki öğrenci işlerinde görevlendirdi.

Böylece sendika, tam da yetki çoğunluğunu bulabilmek için örgütlenme çalışması yaptığı süreçte Mersin'in en büyük ikinci hastanesinde temsilcisiz kaldı.

Rektörlük, sendikanın itirazlarını da, hastanedeki hekimlerin "kalifiye ve deneyimli tıbbî sekreterimizi almayın" talebini de dikkate almadı.

Rektörlüğün sürgün kararından vazgeçmemesi üzerine DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu Mersin'e geldi ve Tıp Fakültesi Hastanesi önündeki eyleme katıldı.

Eylemde “Sendika haktır engellenemez” yazılı pankart açıldı, “Baskıya, mobinge boyun eğmiyoruz”, “Birleşe birleşe kazanacağız, “İnadına sendika inadına DİSK” şeklinde sloganlar atıldı.

DİSK Çukurova Temsilcisi Kemal Göksoy, AKP’ye yakın olduklarını belirten bazı yöneticilerin, yandaş sendikanın hastenede yeniden yetkiyi alabilmesi için işçilere baskı yaptığını belirterek “Bizim muhatabımız AKP’dir. Hem yerelde hem genelde. Ama bu işin sorumlusu AKP değilse, bunu keyfi uygulayan bir yönetim varsa AKP derhal gereğini yapmalıdır ve bu sendikal örgütlenmenin önünde engel olanlara, set çekenlere dur demelidir” dedi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun süredir çalışan Devrimci Sağlık İş Sendikası temsilcisi Ela Arıkuşu’nun örnek bir işçi olduğuna dikkat çekti.

Rektörlükle yaptıkları görüşmede, “Ela Arıkuş ücretsiz izin istediği için hastanedeki görevinden alınıp öğrenci işlerine verildi” denildiğini anlatan Çerkezoğlu, “Ela hanım yıllık izin istediğinde, personel eksikliği var, senin yerine çalıştırılacak kimse yok diyenler bayrama bir gün kala, son gün, arkadaşımızı hastaneden alıp rektörlükte öğrenci işlerinde görevlendiriyorlar. Ne hikmetse bu görevlendirme, tam da sendikamızın örgütlenme sürecinde olduğu, yetki sürecinin arefesinde gerçekleşiyor. Bu baskının, bu mobingin doğrudan sendikamıza ve DİSK’e yapıldığını biliyoruz” dedi.

Çerkezoğlu, işçilerin bu baskılardan korkmadığını, örgütlenme çalışmalarını yapacaklarını, yetkili sendika olacaklarını ve toplu iş sözleşmesi masasına Ela Arıkuşu’nu oturtacaklarını söyledi.