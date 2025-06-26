Son Dakika... Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme: İkinci teklif yarın yapılacak

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gözler ikinci teklife çevrilirken işverenin yapacağı ikinci teklif için tarih verildi.





Edinilen bilgiye göre; kamu işçisine yapılacak ikinci zam teklifi yarın sunulacak.





16 + 8 ZAM TEKLİFİ YAPILMIŞTI





Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.