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Son Dakika... Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme: İkinci teklif yarın yapılacak

Son Dakika... Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme: İkinci teklif yarın yapılacak

26.06.2025 14:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme: İkinci teklif yarın yapılacak

Son dakika haberi... Kamu işçisi ile işveren arasındaki zam pazarlığında işverenin ikinci teklifini yarın vereceği bildirildi.

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gözler ikinci teklife çevrilirken işverenin yapacağı ikinci teklif için tarih verildi. 

Edinilen bilgiye göre; kamu işçisine yapılacak ikinci zam teklifi yarın sunulacak. 

16 + 8 ZAM TEKLİFİ YAPILMIŞTI


Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.
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