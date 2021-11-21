Patronun grev kırma hamlesine işçiler engel oldu

21 Kasım 2021 Pazar, 09:50

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu ve 150 işçinin çalıştığı Enka Cıvata’da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyordu. Sendika ile işveren arasında anlaşma sağlanamadığı için işçiler 2 Aralık itibarı ile grev kararı aldı.

Gazete Duvar'dan Cansu Albayrak'ın haberine göre, Enka Cıvata yönetimi cuma akşamı aniden fabrikayı boşaltmaya başladı. Bu durumdan haberdar olan işçiler ise fabrikanın önünde toplandı ve fabrikanın boşaltılmasına izin vermedi.

SENDİKA İLE İŞVEREN GÖRÜŞTÜ

Ardından fabrikaya gelen Birleşik Metal-İş Gebze Temsilcisi Selçuk Çiftçi, işverenle görüştü.

Görüşme sonrası konuşan Çiftçi, durumun şu an için netlik kazanmadığını belirterek, “İşveren ile pazartesi tekrar masaya oturacağız” dedi.

İŞLEM DURDURULDU

İşverenin yasa dışı bir uygula yaptığını ifade eden Selçuk Çiftçi, “Biz olaya müdahale ettik. Şu an boşaltılma işlemi durduruldu” diye konuştu.

Öte yandan her ihtimale karşı sendika temsilcilerinin ve işçilerin kapıda nöbet tutacağı öğrenildi.