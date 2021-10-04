Yüzlerce işçi eylemde: Sendikayı tanımayan işveren fabrikayı kapattı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 11:54

Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Uğur Tekstil fabrikasında çalışan 200 işçi sendikaya üye oldukları gerekçe gösterilerek 'Kod-18' maddesi ile işten çıkarıldı. İşveren bununla da kalmayıp fabrikayı kapattı.

Hukuksuz uygulamaya karşı bir araya gelerek çalıştıkları fabrika önüne yürümek isteyen ve tepki gösteren işçilere güvenlik gerekçesiyle izin verilmemesi nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, İşçilerin fabrika çevresinde bekleyişi devam ediyor.



DİSK: BU OYUNU BOZACAĞIZ

Öte yandan DİSK Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, fabrikada yaşananlara ilişkin şöyle bir açıklama yaptı:

"Bugün Uğur Tekstil’de çalışan bütün üyelerimize SGK’dan gönderilen sms’lerle kod 18’den işlerine son verildiği bilgisi gelmiştir. Sendikal örgütlenmeyi engellemek için baskı, tehdit, mobing vb her yöntemi deneyen UğurTekstil patronu şimdi de toplu işçi kıyımı yapıyor. Uğur Tekstil patronu fabrikayı kapandı göstererek, bu süre zarfında markalara yapması gereken üretimi fason yoluyla başka işyerlerinde yasa dışı bir şekilde yaptırarak, fabrikadaki sendikalı işçileri ve sendikal örgütlenmeyi tasfiye etmek istemektedir.

Uğur Tekstil’deki bütün üyelerimizle birlikte bu işçi kıyımına ve sendika düşmanlığına karşı sonuna kadar direneceğiz. Bu oyunu bozacağız! İşçilerin birliği ve örgütlü gücü karşısında hiç bir güç duramayacak! Direne direne kazanacağız! "



