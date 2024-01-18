15 yıl sonra zehirli atıkları temizleyecekler

Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:13

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:13

İzmir’in Çernobili olarak anılan Gaziemir’deki eski kurşun fabrikası arazisinde temizlenmeyi bekleyen nükleer atıklarla ilgili konuyu Meclis’e taşıdı. CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir’in Gaziemir İlçesinde bulunan ve yıllardır çevreye zarar verdiği için kapatılan akü geri kazanım fabrikası sahasındaki radyoaktivite bulaşmış atıkların temizlenmesi ile ilgili konuyu 1 Ekim 2023’de meclise taşımıştı.

70 dönümlük arazide bulunan ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen radyoaktif atığın önemli bir halk sağlığı sorunu yarattığını belirten Taşkın’ın soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan yanıt geldi.

Bakan Bayraktar, söz konusu bölgedeki çalışmaların 2024 yılının haziran ayında tamamlanacağını dile getirirken, "Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında söz konusu alanda radyoaktif kirliliğin giderilmesi işlemlerine 2023 yılının Ağustos ayında başlanacağı ve çalışmaların 2024 yılı haziran ayında tamamlanacağı belirtildi. Çevresel iyileştirme faaliyetlerini, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından 2022 yılında yetkilendirilmiş olan EKOVAR Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnş. Taahhüt San.Ve Tic. AŞ. şirketi yürütüyor. EKOVAR'ın verdiği bilgiye göre yetkisiz kişilerin girişini engellemek için alan güvenlik bariyerleriyle çevrelendi ve güvenlik kameraları yerleştirildi" dedi.

KAYDA DEĞER BİR ÇALIŞMA YAPILMIŞ DEĞİL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın bu açıklamasını değerlendiren Taşkın, “Görülüyor ki Ağustos ayından bugüne geçen zamanda kayda değer bir çalışma yapılmış değil. Halk sağlığını ilgilendiren böyle bir konunun ciddiye alınmıyor oluşu kaygı vericidir. Önümüzdeki aylarda gelişmeleri yakından takip edeceğiz" dedi. İZMİR / Cumhuriyet