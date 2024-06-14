1,6 milyon ailenin suyu buhar oldu

Yayınlanma: 14.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2024 - 04:00

Ülkemizde küresel iklim krizinden en çok etkilenen bölgeler arasında İzmir’de bulunuyor. Aşırı sıcaklıklar ve yağışlardaki azalma nedeniyle kuraklık İzmir için büyük tehdit. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarına göre sıcaklıklar bugünden itibaren mevsim normallerine gerileyecek olsa da daha haziran ayının başında termometrelerin 40 derecenin üzerini korkutuyor. Temmuz ve ağustos aylarında ise yeni rekorlar bekleniyor. İzmir için susuzluk kapıda bekleyen tehdit.

İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes, Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Bu yıl yeterli yağış düşmeyince barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi. Gördes barajının doluluk oranı yüzde 11.26 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Barajla tehlikeli seviye ise yüzde 10’un altı. Bu seviyeye dip suları deniyor ve çamurlu olduğu için insan sağlığına tehlike yaratabiliyor. İzmir’in en büyük barajı Tahtalı’da da durum farklı değil. Tahtalı barajında su seviyesindeki gerileme geçen yıla göre oldukça yüksek.

TAHTALI’DA 33,4 MİLYON METREKÜP SU BUHAR OLDU

İzmir’in suyunu taşıyan Tahtalı Barajının doluluk oranı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre dün itibariyle yüzde 28.12 olarak ölçüldü. Doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte yüzde 39.77 olarak ölçülmüştü. Yani geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11’lik bir düşüş söz konusu. Bu yüzde 11’lik fark ise 33 milyon 433 bin metreküp suya denk geliyor.

İZSU verilerin göre 4 kişilik bir aile ayda ortalama 20 metreküp su tüketiyor. Tahtalı barajında bir yılda buharlaşan su 1 milyon 671 bin 650 ailenin bir aylık suyuna karşılık geliyor.

İzmir geçen yıl ekim ayında ülkenin en kurak ili olurken kasım ayında ise yağış rekoru kırılmıştı.

ISINMA ORANINDA ZİRVE

Leeds Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan ve 50'den fazla uluslararası bilim insanının katkı sağladığı Küresel İklim Değişikliği Göstergeleri raporuna göre küresel sıcaklık artışı 2014-2023 döneminde 1,19 dereceye yükseldi.

Bilim insanları, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma oranının her 10 yılda 0,26 derece artış oranına ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve benzeri görülmemiş bir hızda arttığını tespit etti.

Bu rekor ısınma oranının temel nedeni yılda 53 milyar ton karbondioksit eşdeğerinde olan sera gazı emisyonlarının sürekli yüksek kalması olarak öne çıkarken, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için dünyanın kalan karbon bütçesi 200 milyar ton seviyesinde bulunuyor. Bu da emisyonların mevcut hızda devam etmesi durumunda, dünyanın kalan karbon bütçesinin sadece 4 yılda aşılabileceği anlamına geliyor.