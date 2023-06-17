17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü: Türkiye kuraklıkla mücadele ediyor

Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 03:00

İklim değişikliğiyle birlikte mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklar ve yağışlar yaşamı tehdit ediyor. Dünya genelinde her yıl 12 milyon hektar arazi çölleşirken suyun yanlış politikalarla yönetilmesi ise yeraltı kaynaklarını bir bir kurutuyor. Güneydoğu’nun tarım arazilerinde son 50 yılın en kurak dönemi yaşandı. Kış aylarının yağışsız geçmesi meteoroloji verilerine göre, geçen yıl yaşanan sıcaklıklar Türkiye ortalamasının üzerinde seyretti.

(Erol Kesici)

‘YÜZDE 40 KAYIP VAR’

Yağmuru beklemekle kuraklığın çözülemeyeceğini de hatırlatan hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, “Geçen yıla kıyasla yüzde 40 su kaybımız var. Nüfus artışı ve su yönetimini ele alırsak ağustosta kuraklık yaşayacağız. Her sene önlemler için toplantı yapıyoruz ama değişen bir şey yok” diye konuştu.

‘ÇÖLLEŞİYORUZ’

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında TEMA Vakfı’ndan da açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye’nin yüzde 50.9’unun orta, yüzde 22.5’inin de yüksek derecede olmak üzere toplam yüzde 73.4’ünün çölleşme tehlikesi altındaki alanlardan oluştuğu belirtildi.