238 futbol sahası büyüklüğündeki deniz maden taşlarıyla doldurulacak

Yayınlanma: 19.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 04:00

Uzmanların “Doğaya zarar veriyor” uyarılarına karşın AKP iktidarı denizleri doldurma ısrarından vazgeçmiyor. Denize dolgu yapmak, kıyı erozyonunu tetikliyor, kıyıya özgü canlıların yaşama ortamını altüst ediyor, deniz suyunun kimyasal/ fiziksel özelliklerini bozuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aralık 2023’te yaptığı açıklamada, “Mersin ve Adana’da yapılacak iki limanla dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında yeni ticaret ekseni oluşacak. Akdeniz Bölgesi’nin, dünyanın yeni bir liman cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Mersin Lojistik Limanı ve Adana Ana Konteyner Limanı için girişimler başladı. Bakanlığın Adana’da gerçekleştirme istediği projeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, halkın katılımı toplantısı için 6 Ağustos’a tarih verdi. Ardından bakanlık sürecinin devam edeceği proje kapsamında liman alanı oluşturulması için denizin 1 milyon 690 bin metrekarelik alanı doldurulacak. Yani 238 futbol sahası büyüklüğündeki deniz, bölgedeki madenlerden temin edilen taşlarla kapatılacak. Projenin alanının içerisinde üçüncü derece arkeolojik sit alanı da bulunuyor. Proje kapsamında yıllık 9 milyon konteyner kapasiteli liman inşa edilecek. Ayrıca yılda 9 bin 520 geminin de limana yanaşması bekleniyor. İnşaat aşaması üç yıl sürecek limanda 500 kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 4 bin 50 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.