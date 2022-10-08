285 maden sahası ihaleye çıkıyor
MAPEG, 285 maden ruhsatı ihalesine 10 Ekim’de başlayacak. İhale edilecek ruhsatların 168’i ağırlıklı olarak metalik ürünlerden oluşuyor. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, “Planlı bir madencilik politikasına sahip değiliz. Kamusal denetimde de yaşanan sorunlar nedeniyle madencilik bu koşullarda yürüyor ve haklı olarak yurttaşların tepkisine yol açıyor” dedi.
Türkiye’nin doğal güzellikleri maden projerinden kaynaklı olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Madenlerin ekolojik olarak verdiği tahribatların yanı sıra, projeler genelde iktidara yakın sermaye grupları alıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 285 maden ruhsatı ihaleleri 10 Ekim’den itibaren yapılmaya başlanacak. MAPEG tarafından ihale edilecek ruhsatların 168’i altın, gümüş, bakır ve kurşun gibi ağırlıklı metalik ürünlerden oluşuyor. 168 ruhsat, 1.5 milyon hektarın üzerinde alanı kapsıyor. TEMA Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre, 24 ilde yaklaşık 20 bin maden ruhsatı bulunuyor.
‘SORUN DENETİM KAYNAKLI’
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, “Daha önce ruhsat verilmiş ama daha sonra ruhsat alanların gerek maden bulamaması veya kanunlara uymadıkları için iptal olmuş sahalar. Bu sahalar yasa gereği ihaleye çıkmak zorunda” dedi.
Madencilikteki sorunun denetim kaynaklı olduğunu belirten Yüksel, “Madenciliğin kamu yararı dikkate alınarak, doğayı ve çevreyi koruyarak yapılması gerekiyor. Enerji Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları öncesinde yapması gerekiyor. Kısıtlı alanların önceden belirlenmesi ve ruhsat verilmemesi lazım. Ruhsat veriliyor, sonra da kısıtlı alan olduğu ortaya çıkınca iptal ediliyor” ifadelerini kullandı.
Planlı bir madencilik politikası olmadığını da söyleyen Yüksel, “Kamusal denetimde de yaşanan sorunlar nedeniyle madencilik bu koşullarda yürüyor ve haklı olarak yurttaşların tepkisine yol açıyor” diye konuştu.
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