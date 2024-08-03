31 futbol sahası büyüklüğündeki alan yok olacak

Yayınlanma: 03.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.08.2024 - 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni bir maden projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlığın başvurusu onaylanırsa Kastamonu Bozkurt’taki “Kayalar Köyü Devlet Ormanı” içerisinde kalan alanda maden çalışmaları başlayacak. Proje kapsamında 22.68 hektar yani 31 futbol sahası büyüklüğündeki bölgede andezit ve bazalt ocağı işletilecek. Bakanlığın 25 hektar ve altında kalması ise çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlamaması ve halkın görüşünün alınmaması gibi aşamaların atlanması anlamına geliyor. Bu yüzden proje için daha az kapsamlı proje tanıtım dosyası (PTD) hazırlandı. Dosyada yer alan bilgilere göre, doğal alanların özelliğini kaybetmesi yüksek derece olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte oluşacak toz nedeniyle bitkiler de tehdit altında. Bölgede bulunan hayvan nüfusu da bu projeden etkilenecek. Tıraşlama ve ağaç kesimi nedeniyle yuva ve yavru bireylerin zarar görmesi de mümkün olarak görülüyor. Dosyada, ağaç kesimi hakkında detaylı bilgi verilmedi. Öte yandan, proje alanı ve çevresinde de kuru ve akar dere yatakları bulunuyor. Bakanlık proje kapsamında dere akış yönüne müdahale edilmeyeceğini belirtiyor.