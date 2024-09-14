6 Şubat’ta yerle bir olan kent şimdi de kalker ocaklarıyla delik deşik ediliyor

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 06:50

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 19 ay geçti. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da yurttaşların problemleri devam ediyor. Hâlâ barınma sorunun çözülemediği ilde madencilik de tehlikeli bir boyuta geçti. Kentte yapılan yeni konutlara hammadde sağlanması için madencilik faaliyetlerinde çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu şartı aranmamaya başlandı. Ancak bu durum beraberinde rantı da getirdi. Kentin birçok noktasında çalışmalar hızlandı. Şirketlerin yanı sıra belediyelerden valiliğe kadar birçok kurum ve kuruluş da bu işe girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na göre, depremin ardından il genelinde 114 maden projesi için gerekli adımlar atıldı. Bu arada da 84 projeye onay verildi. Verilen onayların arasında yurttaşların ve yaşam savunucularının karşı çıktığı projeler de yerini aldı.

ALAN GENİŞLETMEK İSTİYORLAR

Bu süre zarfında Bozkayalar Taşocağı Hafriyat Nakliyat İnşaat, Belen’de kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için kapasite artışları talep etti. Şubat 2025’e kadar geçerli olan ÇED muhafiyetiyle birlikte ocak onayını 36.36 hektara çıkaran şirket, şimdi de alanı büyütmek için gerekli işlemleri başlattı. Şirket, 92.61 ve 98.34 hektarlık iki yeni alan daha talep ederek alanı genişletmek istiyor. Patlatma işleminin de yapılacağı alan orman ve tarım arazilerinden oluşuyor. Şirket bu projesi için 35 milyon 362 bin TL harcayacak.

Nihat Çevik isimli şahıs şirketi ise Hassa’nın Söğüt Mahallesi’ni istiyor. Aynı şekilde kalker ocağı ve kırma eleme tesisi kuracak olan şirket, bakanlığın onayını bekliyor. Alınacak olan onayın ardından 24 hektarlık alanda çalışma yapılacak. Orman alanını da kapsayan alan için ÇED dosyası ve kurum görüşü almak zorunda kalınmayacak. Bunun yanında patlatma işlemi de uygulancak olan projenin bedeli 16 milyon 494 bin TL olarak belirlendi. Ömrü ise 17 yıl olacak.