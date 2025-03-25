60 Kuruluştan ‘ÇED’ sürecini durdurun çağrısI: Boyabat, Cengiz’e ses yükseltti!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:41

Güncelleme: 25.03.2025 - 16:41

İş insanı Mehmet Cengiz’e ait Eti Bakır AŞ’ye verilen yaklaşık 22 bin 400 futbol sahası büyüklüğünde Sinop’un Boyabat İlçesi Karaburun bölgesindeki maden sahasına karşı tepkiler yükselirken aralarında Sinop Belediyesi’nin de bulunduğu 60 kuruluş yüzlerce üyesi ile ÇED sürecinin derhal durdurulması için Sinop Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe katılan kuruluşlar hazırlanan dilekçelerini Sinop Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne vererek müdürlük önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cengiz’e ait Eti Bakır AŞ’ye verilen yaklaşık 22 bin 400 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapılacak madencilik çalışmalarının Karadeniz’i kirleteceğini söylerken dilekçe veren 60 kuruluşun yanı sıra bireysel başvuru da yapılması nedeni ile dilekçe sayısının 320’ye ulaştığı öğrenildi.

‘CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKE ALTINDA OLACAK’

Boyabat Çevre Derneği (BOYÇED) ve Boyabat Çevre Platformu (BOYÇEP) öncülüğünde yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına 60 demokratik kitle örgütü ve meslek odası destek verdi. Saat 12.30 da Sinop Öğretmenevi önünde toplanan stk ve meslek odası temsilcileri yüzlerce üyesi ile Sinop Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne kadar yürüyüş düzenlediler.

Yürüyüş nedeni ile okullar caddesi üzerinde trafik akışı zaman zaman dururken İl Müdürlüğü önünde BOYÇED adına konuşan Bilal Tığlı ‘’Ardıç Köyü maden ocağı sahası ve arama sondajı kapsamında Şubat ayı itibariyle ÇED sürecinin başlatıldığını bilmekteyiz. Ocakların faaliyet alanı köy yerleşim alanlarından olan Çamlıköy Mahallesine sadece 115 metre ve yine köyün tarım yapılan alanlarını ve mera arazilerine çok yakın mesafededir. Maden faaliyete geçtiğinde hayvanlarımızı otlatacak yerimiz kalmayacak ve patlatma esnasında meydana gelecek taş fırlatmalarında ise can ve mal güvenliğimiz tehlike altında olacaktır” dedi.

Konuşması sık sık ‘Cengiz Boyabat’ı terket’ sloganları ile kesilen Tığlı, maden şirketinin avukatlığını üstlenen Sinop Eski Milletvekili avukat Yaşar Topçu’ya da seslenerek “Arkandan dua yerine beddua almak istemiyorsan bakır madeni ile olan vekaletini sonlandır, doğduğun topraklara dön’’ diyerek çağrıda bulundu. Bilal Tığlı Bakır madeni şirketinin Boyabat’ta verdiği iftar programına katılan Yeniden Refah Partili Boyabat Belediye başkanı Hasan Kara’ya seslenerek bu yemeğe katılarak Boyabatlının karşısında durduğunu düşünmek istemiyoruz” dedi.

‘SİNOP’UN DİRENCİNİN FARKINDA DEĞİL’

Basın Açıklamasında konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de Eti Bakır AŞ’ye verilen alanın 22 bin 400 futbol sahası büyüklüğünde olduğuna işaret ederek “Mehmet Cengiz Doğu Karadeniz’de çayı, kaz dağlarında zeytini ve ormanı, Türkiye’nin değişik bölgelerinde doğal yaşamı yok ediyor. Mehmet Cengiz şimdi de para kazanacak diye Boyabat’ı feda edemeyiz.

Hanönü’nde bulunan maden sahası Kızılırmak’ın büyük kolu olan Gökırmak’ı kirletirken şimdi de Boyabat üzerinden kirliliğin artacak olması önce köylerin, sonra Boyabat’ın, Kızılırmak üzerinden de Karadeniz’in yok olması demektir. Ancak unutulmaması gereken bir husus Mehmet Cengiz Sinop’un direncinin henüz farkında değildir. Boyabat’ın pirincini, doğasını, hayvancılığını ve Karadeniz havzasını Mehmet Cengiz’e kurban ettirmeyeceğiz. Gerze’de Anadolu holding nasıl gitmişse Cengiz’de Boyabat’tan gidene kadar mücadele edilecektir” dedi.